Única incorporadora do NE na B3 entra no faixa 3 até outubro

Fortaleza e Natal (RN) estão entre as cidades estudadas pela Moura Dubeux para lançar a nova marca voltada para o mercado de imóveis que englobam a chamada faixa 3.

Atualmente, o Grupo tem foco no mercado de luxo, mas por ter disponibilidade de terreno nas duas capitais para o novo projeto, prepara-se para anunciar a terceira empresa/marca que se chamará Única, com previsão para meados de setembro e outubro deste ano.

No Estado, a área para construção disponível fica no bairro Damas, bem próximo ao campo do Ceará Sporting Club, este localizado no antigo bairro de Porangabussu, hoje englobado pelo Benfica, na avenida João Pessoa.

O público-alvo do faixa 3, segundo as regras do Governo Federal, enquadra-se na família com renda mensal bruta entre R$ 4.400,01 e R$ 8.000 nas áreas urbanas, ou anual de R$ 52.800,01 a R$ 96.000 para localidades rurais. Mas na MD o valor pode chegar em rendas de R$ 12.000.

Como a única incorporadora do Nordeste com capital aberto na B3, processo que se deu há cinco anos, a empresa tem na sua marca principal a Moura Dubeux, posicionada no segmento de alto padrão ou de luxo. Essa é a origem do Grupo, há 42 anos, em Recife.

Neste patamar os projetos são descritos como de obras mais "artesanais", segundo detalha Eduarda Dubeux (foto), diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux.

Outra vertente é a Mood, tratada como uma outra companhia, voltada para a classe média mais alta. Lançada no ano passado, diferencia-se por ter tipo de construção mais rápida.

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-03-2025: Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Eduarda diz que os empreendimentos da marca costumam levar em torno de dois anos. Ela diz, portanto, que embora seja uma empresa Moura Dubeux, esses produtos são "naturalmente mais simples", sendo crucial esclarecer essa diferença para os clientes em termos de expectativa.

E a terceira empresa do Grupo a ser anunciada neste ano é a Única. Este é um mercado em que a Moura Dubeux ainda não atua. Em termos de tempo, a obra obedecerá também à média de dois anos. Para o lançamento e essa diferenciação de consumidores, uma pesquisa de mercado é realizada, incluindo benchmarks (análise de como empresas atuam em certo mercado), para entender as características de cada projeto, e o design ideal.

Eduarda diz que o espectro de avaliação é amplo, buscando o entendimento dos hábitos de consumo, o que, para ela, gera valor para os clientes das três marcas e ajuda em "uma comunicação mais assertiva para cada uma delas".

A previsão é receber os resultados dessa pesquisa em junho, antes do lançamento da Única. Portanto, a estratégia para esta novidade será avaliada e poderá ser ajustada com base no seu desempenho de vendas após o lançamento.

Em relação à empregabilidade, são mais de 7 mil colaboradores no Nordeste e 1,5 mil no Ceará, conforme Eduarda contabiliza. Ela menciona que está iniciando duas novas obras no Ceará, o que deve aumentar ainda mais o número de colaboradores no Estado.

Por último, dos projetos da Moura Dubeux no Ceará, os de alto padrão incluem o de luxo na Beira Mar, no terreno onde ficava o Hotel Seara (Mansão Seara), com assinatura do arquiteto Arthur Casas, e apartamentos com tamanhos a partir de 315 m² podendo chegar a aproximadamente 600 m².

Na avenida Abolição estruturam outro, com apartamentos de luxo compactos - o Infinity Fortaleza. Além do Casa Boris, no Meireles, com unidades de 163,93 m² e 203,75 m². Criada pela companhia com foco na classe média, a marca Mood lançou empreendimentos na Praia do Futuro, Presidente Kennedy e Cocó.

Além destes, a MD mira na linha Beach Class, voltado para segunda moradia e investimentos, com empreendimentos em Fortaleza e na praia (Porto das Dunas, Cumbuco, Praia de Iracema e bairro Meireles).

AJE Fortaleza

A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) realizará depois de amanhã, quinta-feira, 3 de abril, a cerimônia de posse do novo coordenador geral da entidade, Tiago Guimarães.

O evento acontecerá na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a partir das 18h. O momento também marcará o lançamento do livro que celebra os 35 anos de trajetória da associação.

Ibef CE

A solenidade de posse da nova diretoria do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE) será realizada hoje. À frente como presidente estará Renato Coelho Aguiar, para o biênio 2025-2027.

A cerimônia acontecerá em Fortaleza, às 19h, no Auditório Carlos Alberto Studart, no BS Design. Na ocasião, Rosier Alexandre, cearense que escalou as sete principais montanhas do mundo, ministrará a palestra "Nada menos que o Everest".

RenovaBio

As novas regras do programa RenovaBio, estabelecidas pela Lei nº 15.082/2024, passaram a vigorar ontem e o Ministério de Minas e Energia ainda está elaborando o decreto-regulamentador, cuja expectativa é orientar a administração pública na fiscalização dos recursos financeiros gerados com a comercialização dos títulos de descarbonização (CBIOS).

Mas para a Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustível (ANDC), um ponto que falta esclarecer é a forma de aplicação das penalidades aos agentes econômicos condenados por não-cumprimento das metas de aquisição dos CBIOS.

Na semana anterior, inclusive, essa mesma entidade apresentou ao Governo Federal uma série de sugestões e contribuições técnicas sobre os desafios do RenovaBio.

"A regulamentação é a chance de ouro para o governo Lula fazer história", alerta Francisco Neves, diretor-executivo da ANDC.

