Empreendimento com unidades do Minha Casa, Minha Vida é lançado em Caucaia

Foto: Projeto MRV/Divulgação Desenho de como deve ficar o empreendimento da MRV em Caucaia

Empreendimento com unidades voltadas para o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) da MRV foi lançado em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Com previsão de entrega em 5 anos e Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 71,4 milhões, a construtora estima 160 postos de empregos diretos e indiretos para a construção do Ville de Porto, na região da Jurema.

Serão 320 apartamentos e cerca de 84% destas unidades serão ofertadas também por meio do programa habitacional do Governo Federal e do programa Entrada Moradia Ceará, do Governo do Estado.

Juntos, essas duas alternativas alcançam potencial de R$ 75 mil para o cearense poder adquirir a casa própria com recursos federais e estaduais, abrangendo o público até o faixa 2.

O valor para dar entrada em imóveis se deve aos R$ 20 mil fixos ofertados pelo programa Entrada Moradia Ceará, que complementa os até R$ 55 mil do MCMV.

No caso do Governo Federal, o subsídio concedido por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) varia conforme avaliação da Caixa Econômica Federal.

Porém, vale observar que para conseguir os R$ 75 mil é preciso se adequar a critérios.



Em relação ao Entrada Moradia Ceará, é necessário ter renda familiar de até R$ 4.400 (faixas 1 e 2 do MCMV) para receber os R$ 20 mil, ter mais de 18 anos ou ser emancipado, morar no Estado há pelo menos um ano, ter nascido no Brasil ou ser naturalizado, ser o caso de primeiro imóvel e ter avaliação inicial de crédito aprovada pela Caixa.

A faixa 1 é para quem possui renda familiar mensal de até R$ 2.640 e acima disso até os R$ 4.400 se encaixam na faixa 2. No caso rural os valores são maiores.

Afora as rendas, as famílias também não devem possuir nenhum imóvel registrado em seu nome. E o cálculo de renda bruta familiar não considera benefícios temporários de natureza indenizatória, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família.

Além disso, o MCMV oferece subsídios para o financiamento de imóveis de até R$ 255 mil, além de taxas de juros reduzidas e prazos estendidos de financiamento para imóveis de até R$ 500 mil, de acordo com a faixa de renda do comprador.

Conheça como é o empreendimento da MRV

O Ville de Porto tem previsão de dois quartos, opções com varanda em unidades que variam entre 41 e 45 m², e unidades com Garden de até 15 m².

Nas áreas de lazer, piscinas adulto e infantil, churrasqueira, bicicletário, lugar para animais (pet place), espaço para se exercitar ao ar livre (fitness externo), pista de corrida, área funcional e parquinho.



Conforme a construtora, o empreendimento fica há alguns minutos de farmácias, supermercados e academias, visto que o empreendimento está localizado em um dos bairros mais tradicionais de Caucaia.

“A região da Jurema tem um grande potencial de crescimento, e acreditamos que este novo empreendimento oferecerá qualidade de vida e moradia acessível para muitas famílias cearenses”, frisa Marcelo Carneiro, gestor comercial da MRV no Ceará.

