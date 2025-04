Air France decide antecipar aumento de voos Fortaleza-Paris em 2025

Foto: FÁBIO LIMA Manuel Flahaut, diretor-geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul

Os voos que partem de Fortaleza para Paris, durante três vezes por semana, vão ter o aumento de frequência antecipado em 2025.

As duas viagens a mais semanalmente foram adicionadas sazonalmente no ano passado no fim de outubro. Desta vez, elas devem começar a operar uma no dia 6 e a outra no dia 16 de outubro.

A previsão é de Manuel Flahaut, diretor-geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul, que concedeu entrevista exclusiva à coluna.

O executivo disse que os motivos que embasam a decisão de cinco frequências semanais é que com a existência maior de voos Fortaleza-Paris, o Grupo aumentou a oferta dessa rota em 44%, conseguindo uma média acima de 90% de ocupação na alta temporada, que pega as férias dos franceses.

“Esse resultado super positivo fez com que decidíssemos continuar com esses voos adicionais”, frisou.

Ele acrescenta que a Air France KLM já retornou aos três voos por semana, pois para o aumento da oferta precisa ter sazonalidade na demanda. “Tem muito mais demanda no fim do ano até janeiro e fevereiro do próximo.”

Com a antecipação, Flahaut disse que a companhia vai aumentar em mais 14% a oferta de assentos no Fortaleza-Paris.

“Em dois anos a Air France aumentou em mais de 60% o número de assentos de Fortaleza para Paris, isso é muito significativo”, acrescentou.

Atualmente, o Grupo divulga que oferta mais de 60 mil assentos por ano nesta rota, e com o voo iniciado na terça-feira, 15 de abril, de Caiena (Guiana Francesa) para a capital cearense, serão quase 70 mil cadeiras por ano, sobretudo na atração de mais turistas para o Ceará.

Sobre possível retomada do voo KLM do Ceará para Amsterdã (Holanda), ele diz que não tem previsão para 2025, reforçando o que o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, disse à coluna.

Mas diz que apesar de analisar essa volta, ela continua sem previsão para 2025. Flahaut detalha que a empresa olha muito para a rota de Paris, para ver se tem potencial de reaver Amsterdã, que foi um voo descontinuado durante a pandemia.

Também lista a dificuldade de disponibilidades de aeronaves no mundo, motivo de todas as companhias aéreas para segurar investimentos ou anunciar cancelamento de rotas. Ainda frisa que o hub da Gol, parceira da Air France nas conexões no Brasil, hoje está mais limitado.

Mas um ponto que faz o diretor-geral na América do Sul comemorar é o crescimento da fidelização do consumidor ao Flying Blue. Já são 570 mil pessoas acumulando pontos na plataforma que tem parceria de mais de 10 anos com a Smiles da Gol, conforme dados do fechamento de dezembro de 2024.

E essa é uma das frentes de crescimento da Air France KLM no Brasil, pois o programa de vantagens pode ofertar promoções para adquirir voos pelos brasileiros, sobretudo devido à volatilidade do euro, moeda usada na maioria dos destinos daqui para as conexões que a empresa oferta.

Inclusive, Flahaut detalhou que os clientes da companhia vão contar com novo wi-fi nos voos para Paris, com “fibra da casa.”

