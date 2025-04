Contratações para o Polo Automotivo do Ceará começam neste semestre, diz Elmano

Foto: Aurelio Alves/O POVO ESPAÇO onde funcionou a Troller, em Horizonte, foi desapropriado para virar polo fabril

As contratações para o Polo Automotivo de Horizonte, que substituirá a antiga fábrica da Troller, começam ainda neste semestre, segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Em viagem à China para atrair empresas ao empreendimento, ele disse que o vice-presidente e acionista da Comexport, Rodrigo Teixeira, anunciou essa previsão sobre a admissão de mão de obra.

O chefe do Executivo estadual se encontrou com o gestor da montadora, que é a empresa âncora do Polo Automotivo.

Eles quem vão tocar o Complexo Industrial Multimarcas, que será contemplado pela nova lei do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal.

A expectativa é que a Comexport inicie a produção de veículos, partes e peças para venda no mercado interno e exportação, em 2025. Além disso, estão previstos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no polo.

Em suma, será a primeira planta multimarcas do País, responsável pela produção de 80 mil veículos por ano e pela geração de 9 mil empregos. Serão produzidos até seis novos modelos de veículos, de híbridos a elétricos.



Somente na primeira fase, para reativação da produção, serão investidos R$ 400 milhões e serão gerados mais de 200 empregos.

Investimentos no Polo Automotivo de Horizonte

O movimento mais recente para o Polo Automobilístico foi em torno das desapropriações necessárias para a implantação do empreendimento, localizado em Horizonte.

É que Elmano anunciou na quarta-feira, 16, investimento de R$ 1.661.351,94 para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

O Governo do Estado busca ampliar o complexo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol).

O terreno que o complexo ocupa é onde estava localizada a antiga fábrica da Troller que foi fechada em 2021. O local foi entregue ao Estado pela Ford em setembro de 2024.



Atualmente, segundo Elmano, três marcas já têm acordos firmados para montagem de veículos híbridos e elétricos no Ceará.

No que concerne à geração de empregos, a estimativa apresentada pelo político é de que sejam abertas 9 mil vagas de trabalho e produzidos 70 mil veículos por ano — nos próximos três anos, quando atingir o pico de produtividade.

