Com Fortal e Expocrato, Ceará estima 1,3 mil empregos temporários até julho

Com eventos como Fortal e Expocrato, os meses de junho e julho têm a expectativa de geração de 1,3 mil postos de trabalho temporários.

Se o montante se concretizar, vai superar em 10% os empregos gerados em igual período do ano passado.

Os dados são do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e revelam que, além das festividades, as férias escolares também são responsáveis pelo aquecimento do mercado de trabalho.

Em comunicado, o presidente do IDT, Raimundo Ângelo, frisa que o mês de julho, tradicionalmente, traz muitas oportunidades para os trabalhadores cearenses.

“Vale destacar que também é uma oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego, já que muitas destas vagas não exige experiência”.

Conforme o levantamento, as vagas devem surgir principalmente nos setores de serviços e comércio.

Destacam-se as ocupações de segurança de eventos, vigilante, recreador, garçom, atendente de lojas, recepcionista e promotor de vendas.

“Somos um estado que sabe receber e acolher bem nosso turista e isso reflete na geração de renda e oportunidades de empregos. Para quem quer garantir essa oportunidade agora é fundamental focar nos comportamentos esperados pelos empregadores, como ter disponibilidade para aprender, iniciativa, saber trabalhar em equipe e focar nas metas a serem alcançadas”, detalha o secretário do Trabalho, Vladyson Viana.

Segundo ele, os empregadores costumam estar de olho nestes profissionais para as suas equipes e cerca de 20% consegue se efetivar.

Os interessados em conquistar uma oportunidade já podem buscar o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), por meio das Unidades do SINE no Estado.

