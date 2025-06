PEC NE: Agro terá parque de exposição com aporte de R$ 100 mi e espaço para Fortal

Foto: FERNANDA BARROS A FEIRA gratuita da PEC NORDESTE congrega 1,4 mil expositores em três dias no Centro de Eventos

O governador, Elmano de Freitas (PT) anunciou, durante a abertura da PEC Nordeste nesta quinta-feira, 5, que o agronegócio terá um parque de exposições no lugar do Autódromo do Eusébio, intitulado "Ceará Agro Parque".

É estimado um investimento de R$ 100 milhões e, segundo o chefe do Executivo estadual, já há compradores interessados no terreno de mais de 270 metros quadrados. O edital para a licitação será publicado pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), mas sem previsão de data.

A expectativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) é que o local também seja utilizado para o Fortal.

Além disso, ressaltou a força do agronegócio cearense. Na feira da PEC Nordeste, por exemplo, há uma estimativa de movimentar R$ 150 milhões com um público de 100 mil pessoas em três dias, no Centro de Eventos do Ceará.

"Aqui tem mais de 1.400 expositores. Com a visitação, isso inclui um aspecto de importância turística do Estado, mas vem aqui também a força dos produtores cearenses, que nós queremos sempre apoiar."

Já o presidente da Faec, Amílcar Silveira, informou em entrevista exclusiva ao O POVO que o local será multiuso e a ideia é que abrigue tanto as edições da PEC Nordeste quanto a Expoece e o Fortal.



Outro ponto ressaltado é o fato dos perímetros irrigados. Isso porque o Estado tem 54 mil hectares para serem utilizados, mas, destes só 14 mil estão disponíveis, o que prejudica, por exemplo, a criação de culturas com alto valor agregado.

"Nós já pedimos ao governo para disponibilizar uma parte, porque temos interesse em ajudar a melhorar o uso dos perímetros irrigados, principalmente em frutas, legumes e verduras. Então, já disse claramente ao governador que a segunda etapa do perímetro do Tabuleiro de Russas nos interessa [...] Esse é um movimento que vamos fazer para melhorar nossa produção."

Por outro lado, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, anunciou que a entrega de ração e equipamentos, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que vão beneficiar pequenos aquicultores do interior do Ceará.

A parceria valerá até dezembro de 2025, beneficiando mais de 44 mil pessoas, com previsão de R$ 4 milhões em investimentos, incluindo o fornecimento de materiais para a criação de peixes e camarões, como veículos, tanques-rede, caiaques e balanças de precisão.

Ainda vão ser entregues aos aquicultores de região 488 toneladas de ração. A iniciativa faz parte do Projeto de Interiorização da Produção de Camarões e Fortalecimento da Piscicultura no Estado do Ceará, que busca promover a produção e fortalecer a piscicultura na Região.

"Eu fico muito feliz em voltar ao Ceará, que tem um peso muito grande para a pesca e a aquicultura no país. É de longe o maior produtor de camarões do Nordeste, a região que mais produz camarão."

Outro ponto reforçado por Elmano de Freitas é que o Cinturão das Águas será entregue em junho de 2026. Ela é considerada a maior obra de transferência hídrica estadual do Brasil.

Ao todo, já estão concluídos 65% dos lotes três e quatro, mas ainda haverá um quinto para completar o projeto. São 145,3 km de caminhamento, compreendendo segmentos de canal a céu aberto, túneis e sifões, com um investimento de mais de R$ 2 bilhões.

