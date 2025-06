Bloqueio no Dnocs deixará 65 açudes desprotegidos no Ceará, diz Sindicato

Foto: FCO FONTENELE Fachada do prédio sede do Dnocs em Fortaleza, na avenida Duque de Caxias

O bloqueio de R$ 150 milhões no orçamento do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) impactará em 65 açudes desprotegidos no Ceará, dos 84 existentes, e no esvaziamento da autarquia, segundo denuncia à coluna o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado (Sintsef-CE).

Conforme balanço da entidade, o problema é de monta nacional, mas os reservatórios listados regionalmente são os de médio e grande porte, o restante é configurado como de pequeno tamanho.

“Estão atualmente sem qualquer tipo de vigilância, após a demissão total dos trabalhadores terceirizados responsáveis pela segurança patrimonial”, alertou o sindicato.

O relato é que 50% dos funcionários terceirizados da área de manutenção foram desligados, “comprometendo atividades essenciais nos prédios administrativos e nas áreas operacionais”.

De acordo com comunicado do Sintsef-CE, a partir de julho, reservatórios e prédios públicos do órgão não terão mais vigilância ativa, “deixando essas estruturas à mercê de furtos, vandalismo, invasões e riscos operacionais.”

A denúncia do sindicato parte após o bloqueio ter sido promovido pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 12.477, de 30 de maio de 2025. Acontece que o Dnocs atua nos nove estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais, na gestão hídrica.

Leia mais PIB do agronegócio pode crescer até 5% em 2025, estima presidente da Faec Sobre o assunto PIB do agronegócio pode crescer até 5% em 2025, estima presidente da Faec

Para a entidade, “o novo bloqueio de verbas agrava ainda mais um processo de sucateamento denunciado há décadas pelos servidores.”

No balanço do Sintsef-CE, consta que, nos anos 1990, a autarquia contava com cerca de 14 mil servidores e hoje há cerca de 400 ativos em todo o País. “Número insuficiente para manter a estrutura que o órgão exige, inclusive para atuação em situações de emergência climática”, frisou.

“Sem equipes técnicas suficientes para realizar vistorias, manutenções e reparos, aumenta o risco de colapso em reservatórios e infraestruturas que servem para abastecimento humano, irrigação agrícola e contenção de enchentes”, denunciam os servidores.

Segundo eles, a direção do Dnocs tenta, desde o anúncio do bloqueio, abrir diálogo com a esfera política.

“Parlamentares como o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), o coordenador da bancada federal do Ceará e senadores cearenses foram procurados, mas ainda não houve qualquer reunião oficial com o governo federal ou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para tratar do tema.”

Também entrou nas negociações o deputado estadual Acrísio Sena (PT). "(Ele) entrou em contato com a diretoria do Sintsef-CE e disse que na segunda-feira (23 de junho) quer enviar ofício para organizar uma audiência pública para discutir o assunto", informou a entidade.

O que pedem os servidores em relação ao Dnocs

O pleito do sindicato é para haver recomposição imediata do orçamento, concursos públicos para repor o quadro funcional e a recontratação dos trabalhadores terceirizados, especialmente nas áreas de segurança e manutenção.

Também reforça a urgência de uma articulação nacional que envolva o Congresso, os governos estaduais e a sociedade civil para defender a continuidade de um serviço público "estratégico para milhões de brasileiros."

Resposta do Governo Federal sobre os açudes

Diante dos pontos, a coluna questionou o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Dnocs, desde o dia 18 de junho, sobre bloqueio do orçamento, segurança dos açudes, possibilidade de estadualização da autarquia, falta de vigilância, planos de mitigação, necessidade de concurso, preparação para período de chuvas em algumas regiões, realização de vistorias, tentativa de abertura de diálogo com o Governo Federal, recontratação de terceirizados.

Sem responder a todos os levantamentos, o MDR disse apenas que o valor referido diz respeito a bloqueio orçamentário, não a corte de recursos. E acrescentou que tal bloqueio faz parte do esforço de todo o Governo Federal, nas suas diversas frentes, para equilíbrio das contas públicas.

“Como vem acontecendo desde 2023, a Junta Orçamentária libera recursos ao longo do ano na medida das necessidades, de forma a não comprometer o funcionamento da administração pública”, finalizou. Já o Dnocs não retornou às demandas.

Senadores cearenses foram procurados

E como o Sintsef-CE informou que procurou os senadores cearenses, além do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a coluna os procurou para saber do nível de ciência deles sobre o assunto e se estão fazendo alguma articulação com a União.

O primeiro a responder, por meio de nota, ainda na quarta-feira, foi o senador Eduardo Girão (Novo). Ele disse que diariamente vê “vários desmandos do Governo Federal, do PT”.

“Temos atuado ao longo do mandato destinando recursos de emendas parlamentares para aquisição de máquinas e perfuração de poços profundos, atendendo nosso setor primário, o agronegócio cearense, tão importante para nossas vidas”, complementou quando questionado sobre suas ações perante o quadro denunciado.

Nesta sexta-feira, 20 de junho, em comunicado, Cid Gomes (PSB) informou que esteve reunido com o diretor-geral do Dnocs, Fernando Marcondes Leão, em fevereiro deste ano, para tratar de temas relacionados à agricultura e à pecuária do Ceará.

“Na ocasião, o diretor-geral aproveitou para solicitar apoio do senador na tentativa de reverter o bloqueio feito pelo Governo Federal no orçamento do órgão, de cerca de R$ 150 milhões. O senador Cid Gomes se comprometeu a ajudar na demanda.”

Já Augusta Brito (PT) e José Guimarães não retornaram. Esta matéria será atualizada assim que houver resposta.

Reservatórios do Ceará listados pelo Dnocs

Açude Acarape do Meio

Açude Acaraú Mirim

Açude Alto Alegre

Açude Amanarí

Açude Antonio Ferreira Antero

Açude Araras

Açude Atalho

Açude Banabuiú

Açude Baú

Açude Bonito

Açude Breguedofe

Açude Caicaras

Açude Caio Prado

Açude Carão

Açude Castanhão

Açude Caxitoré

Açude Cedro

Açude Chaval

Açude Curral Velho

Açude Ema

Açude Farias de Sousa

Açude Favelas

Açude Figueiredo

Açude Formosa

Açude Forquilha

Açude Forquilha II

Açude Frios

Açude General Sampaio

Açude Gomes

Açude Itapebussu

Açude Jaibaras

Açude Janguruçu

Açude Jenipapeiro

Açude Joaquim Távora

Açude Lagoa das Pombas

Açude Lima Campos

Açude Manuel Balbino

Açude Mocambinho

Açude Mulungu

Açude Mundaú

Açude Nova Floresta

Açude Orós

Açude Parazinho

Açude Patos

Açude Patu

Açude Pedras Brancas

Açude Pentecoste

Açude Poço da Pedra

Açude Poço do Barro

Açude Poço Salgado

Açude Pompeu Sobrinho

Açude Prazeres

Açude Premuoca

Açude Quinquê

Açude Quixabinha

Açude Quixeramobim

Açude Rajada

Açude Realejo

Açude Riachão

Açude Riachinho

Açude Riacho do Sangue

Açude Salão

Açude Santa Maria do Aracatiaçu

Açude Santo Antônio de Aracatiaçu

Açude Santo Antônio de Russas

Açude São Francisco

Açude São Gabriel

Açude São Mateus

Açude São Miguel

Açude São Pedro da Timbaúba

Açude São Vicente

Açude Serafim Dias

Açude Serrota

Açude Serrote

Açude Sobral

Açude Taquara

Açude Tejussuoca

Açude Trici

Açude Trussu

Açude Tucunduba

Açude Umari

Açude Várzea da Volta

Açude Várzea do Boi

Barragem Fronteiras

Operação de desvio de dinheiro no Dnocs

Vale lembrar que em dezembro de 2024, Operação Overclean desmontou esquema que desviou R$ 1,4 bilhão do Dnocs Bahia.

A Investigação começou em 2023, após denúncia de lavagem de capitais envolvendo sócios de empresa contratada pela autarquia federal sobre projetos executados a partir de 2017.

A organização criminosa usava empresas de fachada e “laranjas” para fraudar contratos públicos e lavar dinheiro.

Agronegócio pleiteia fortalecimento do Dnocs, mas estadualizar alguns perímetros irrigados

Outro assunto em pauta no Ceará é sobre a estadualização da gestão dos perímetros irrigados no Estado.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amilcar Silveira, frisou à coluna o pleito para algumas dessas áreas destinadas à prática da agricultura irrigada sejam geridas não pelo Dnocs, mas pelo Governo do Estado ou pela iniciativa privada.

"Nós queremos colaborar com isso, porque tem muitos períodos que estão ineficientes e que precisam, pelo bem do desenvolvimento do Ceará, de produções melhores", disse, acrescentando que as tratativas com a autarquia federal não avançaram.

"Nós devemos, ao Dnocs, uma contribuição muito grande, porque todos os grandes reservatórios do Nordeste, principalmente do Ceará, foram construídos pelo Dnocs. Então, pela sua história, ele precisaria ser melhor preservado. Não somos a favor da extinção do Dnocs, muito pelo contrário. Somos a favor do fortalecimento, porém, a gestão dos perímetros deveria ser feita pela iniciativa privada, se pudesse", complementou.

Na visão de Amilcar, os perímetros irrigados deveriam ter menor intervenção do Estado, com menor atuação da política e ser mais voltados aos negócios.

"Mas, o Dnocs, a gente avalia que precisa fortalecer, inclusive, até pela preservação dos reservatórios", frisou.

Na visão do presidente da Faec, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), apesar de ter um orçamento de R$ 228 milhões, não teria recurso para manter os reservatórios.

Veja também: Em sessão conjunta, Congresso derruba 11 vetos do presidente Lula

Mais notícias de Economia