Tarifaço nunca foi sobre Bolsonaro

Foto: MANDEL NGAN / AFP Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos

O tarifaço prometido por Donald Trump de 50% nas exportações brasileiras nunca foi sobre Bolsonaro. É além dele. É muito mais ao que o ex-presidente, se voltasse ao comando, teria a oferecer aos Estados Unidos de mão beijada.

A continência que ele, família e alguns seguidores fervorosos batem para a bandeira norte-americana é apenas a ponta do iceberg por trás do clã.

As ameaças de Trump seguidas pelas de Eduardo Bolsonaro combinam interesses da família com o do presidente dos EUA de dominar o mundo.

Os acordos que ele fechou até então, sobretudo dos países menos desenvolvidos, tiram em muito a soberania das nações.

A exemplo das Filipinas, em que o governo trumpista os taxou em 19%, abaixo da média de 25% a 50% dos países sem acordo. Porém, nesse jogo de só ganha para os EUA, eles adquirem isenção total de tarifa, com os dois países reforçando o compromisso de cooperação militar.

Leia mais EUA confirmam para 1º de agosto início do tarifaço que afeta o Brasil Sobre o assunto EUA confirmam para 1º de agosto início do tarifaço que afeta o Brasil

Para o Brasil, um dos pontos cruciais está numa estatística já apontada em reportagem do O POVO pelo jornalista Samuel Pimentel, no especial "Terras-raras: como o Brasil entra na disputa entre EUA e China".

Acontece que o País tem a segunda maior reserva do planeta de minerais críticos, em que o potencial de extração dessa riqueza ainda pouco explorada é essencial para o crescimento da tecnologia. São vários os quintais dos Estados Unidos e um dos ouros do mundo estão aqui.

IA

Representantes do Instituto Atlântico, ArcelorMittal, Casa Azul e Praia debatem hoje "A inteligência artificial no mundo do trabalho".

Será gratuito na sede do Instituto Atlântico, no Shopping Salinas. O evento começa às 14 horas e vai até as 17 horas.

Comparecerão Paulo Wanick, diretor financeiro da ArcelorMittal; Mariana Marques, gerente geral de Energia e Coqueria da ArcelorMittal; Victória Matos, diretora de Operação e Pessoas do Instituto; e Wladimir Nunan, CEO da Eduvem.

Fortal

O Fortal 2025 atraiu cerca de 112 mil turistas de fora do Estado, movimentando uma receita turística de R$ 439,56 milhões, segundo levantamento prévio realizado pela Secretaria do Turismo (Setur).

O público total da festa foi de 200 mil pessoas, sendo 56,19% de turistas e 43,81% de cearenses. Do Estado, 75% são de Fortaleza e 25% do Interior.

A média de permanência foi de 5,3 dias e gasto diário estimado de R$ 740,49. Já o gasto per capita total ficou em R$ 3.924,60.

Inflação

Pela primeira vez em nove meses, o grupo alimentação e bebidas registrou queda de preços, enquanto os custos de habitação pressionaram o orçamento dos brasileiros.

É o que analisa o mais recente Boletim Mensal de Monitoramento da Inflação dos Alimentos, divulgado ontem pelo Instituto Pacto Contra a Fome, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho.

Para o Pacto contra a fome, a dinâmica inflacionária pode forçar famílias mais vulneráveis a cortar a qualidade e quantidade da alimentação para cobrir as despesas básicas de moradia.

Segundo a avaliação, esses são gastos incomprimíveis e em que não há possibilidade de corte ou adiamento. "A mensagem de junho não é a desinflação, mas uma mudança na composição da inflação", afirma Ricardo Mota, gerente de Inteligência Estratégica do Instituto Pacto Contra a Fome.

Morango esgotado

Foto: João Filho Tavares Morango do amor impulsiona venda da fruta

Em menos de 24 horas, o morango que chegou no domingo nas Centrais de Abastecimento (Ceasa-CE) de Tianguá (Ibiapaba), Barbalha (Cariri) e Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza) já acabou no atacado.

Além disso, o preço dessa nova remessa subiu mais 60%, dentre a remessa da semana passada e esta nova.

Odálio Girão, Analista de Mercados da Ceasa-CE, diz que o quilo da fruta já chega a R$ 80, o que estava a R$ 50 antes. "Foi uma loucura aqui (Maracanaú) logo cedo.

Teve uma empresa que queria 4 contêineres de caminhões". Ele acrescentou que observa também uma tendência na busca pela uva para fazer doces, o que deve nos próximos dias impactar no preço da fruta.

Veja: Lula pede que Trump reflita sobre tarifaço; Moraes veta uso de fardas por réus



Mais notícias de Economia