Danilo Cabral é exonerado da Sudene, após pressão em volta da Transnordestina

Em nota na manhã desta terça-feira, 5 de agosto, Danilo Cabral comunicou seu desligamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), após dois anos e dois meses.

Para casos de qualquer afastamento do superintendente, o substituto fica sendo José Lindoso, diretor de Administração do órgão, que atua como principal financiadora e articuladora do projeto da ferrovia Transnordestina.

A coluna apurou, porém, que novo nome já deve ser anunciado em breve e que a indicação será do PT, do senador Humberto Costa (PT-PE) novamente. Ele quem havia indicado Danilo Cabral.

Na despedida, o ex-superintendente frisou que teve “intensa dedicação” em sua função e que “foi uma honra servir ao Brasil, em especial ao povo nordestino, nesse período desafiador e transformador.”

“Agradeço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Waldez Góes pela confiança, e à valorosa equipe da Sudene pelo trabalho conjunto que realizamos”, complementou.

Disse ainda que deixa o cargo com a “convicção do dever cumprido”.

Nos bastidores, a saída de Danilo Cabral representa derrota política para Pernambuco ante as pressões que partem do Ceará, tanto do governo estadual, quanto da empresa que realiza as obras da Transnordestina, a TLSA.

Porém, nem tanto, pois a indicação virá de novo de Humberto Costa (PT-PE). Em coluna na rádio O POVO CBN, Nazareno Albuquerque comentou que o governador cearense não estava nada satisfeito com os movimentos de Danilo Cabral, que decidiu mexer no traçado da ferrovia para favorecer o estado de Pernambuco.

O colunista alertou que Elmano chegou a se manifestar no Consórcio Nordeste, expressando o desejo de mudanças no comando da Sudene, e que o gestor deveria se sair vitorioso desta insatisfação.

Veja nota completa de Danilo Cabral sobre sua saída da Sudene

“Fui comunicado de meu desligamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), após dois anos e dois meses de intensa dedicação. Foi uma honra servir ao Brasil, em especial ao povo nordestino, nesse período desafiador e transformador.

Agradeço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Waldez Góes pela confiança, e à valorosa equipe da Sudene pelo trabalho conjunto que realizamos.

Deixo o cargo com a convicção do dever cumprido. A SUDENE VOLTOU.

Agradeço também a todas as manifestações de apoio e solidariedade recebidas nos últimos dias. Continuarei atuando em favor do desenvolvimento do Nordeste — especialmente de Pernambuco, minha terra natal — com o olhar firme na superação das desigualdades e na melhoria da qualidade de vida do nosso povo.

A luta por Pernambuco é minha missão de vida. Seguiremos juntos.”

