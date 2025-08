Saiba como foi a saída de Danilo Cabral da Sudene e o novo nome cogitado

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Humberto Costa já foi presidente do Partido dos Trabalhadores (PT)

A coluna apurou as circunstâncias da saída do pernambucano Danilo Cabral da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Conforme o apurado, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, chegou a chamar o senador que o indicou para o cargo, o petista Humberto Costa, também de Pernambuco e ex-presidente nacional do PT.

Na conversa, ele foi informado que Danilo Cabral deixaria o cargo. Humberto, segundo fontes próximas, fez "defesa veemente" do então superintendente.

No entanto, "foi uma decisão política de alto nível, sobre a qual o senador não tinha interferência".

Dada a situação, houve a possibilidade de uma nova indicação e o nome construído foi o de Francisco Ferreira Alexandre, natural de Bom conselho (PE) e segundo suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE).

