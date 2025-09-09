Elmano se reúne com empresa suíça que vai instalar terminal de cargas no Ceará
O encontro focou em fortalecimento da parceria e dos incentivos para a permanência da companhia no Estado. A Fracht AG inaugura terminal de cargas frias no Pecém
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reuniu-se nesta terça-feira, 9 de setembro, com a diretoria do grupo suíço Fracht AG, momento em que discutiu o fortalecimento da parceria e dos incentivos para a permanência da companhia no Estado.