Elmano se reúne com empresa suíça que vai instalar terminal de cargas no Ceará

Foto: Carlos Gijaba/Governo do Ceará/Divulgação Reunião do governador Elmano de Freitas (PT) com diretoria da Fracht AG

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reuniu-se nesta terça-feira, 9 de setembro, com a diretoria do grupo suíço Fracht AG, momento em que discutiu o fortalecimento da parceria e dos incentivos para a permanência da companhia no Estado.

A empresa inaugura hoje um terminal de cargas frias no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com evento previsto para começar às 15 horas.

O equipamento vai integrar rodovia, porto e, em breve, a ferrovia Transnordestina, prevista para o ano que vem.

Conforme o gestor estadual, o Ceará se torna "ainda mais forte como hub logístico do Nordeste."

O terminal da Fracht no Estado tem capacidade para 174 mil toneladas/ano de cargas secas, resfriadas e congeladas.

O armazém frigorífico vai gerar 480 empregos diretos e indiretos. "É mais desenvolvimento e oportunidade para os cearenses", concluiu Elmano.

