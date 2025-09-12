Logo O POVO+
Delegação finlandesa vem ao Ceará para fazer parcerias na educação
Foto de Beatriz Cavalcante
clique para exibir bio do colunista

Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda

Beatriz Cavalcante



Missão empresarial busca conhecer a realidade local e ampliar cooperação em iniciativas educacionais. Estado foi escolhido pela evolução na área
Especialista em educação e criação, CEO e um dos criadores do DCPC, Vitor Azambuja (Foto: Carol Silva/Divulgação)
Foto: Carol Silva/Divulgação Especialista em educação e criação, CEO e um dos criadores do DCPC, Vitor Azambuja

Delegação de empresas finlandesas que já atuam no Brasil vem ao Ceará para fortalecer parcerias na educação, na próxima quarta-feira, 17 de setembro.

O Estado foi escolhido pela evolução na área, a exemplo do pioneirismo local em adotar o financiamento baseado em resultados como parte do programa de educação.

Para o especialista em educação e criação, CEO e um dos criadores do Programa De Criança Para Criança (DCPC), Vitor Azambuja, que faz a mediação dessa delegação, a medida permitiu ao Ceará elevar os níveis de aprendizagem dos alunos.

O de Criança para Criança é uma empresa de educação finlandesa com filial no Brasil e representantes na Escandinávia e na Espanha.

Ele destaca que, embora o Estado tenha o quinto menor PIB per capita entre os 26 estados brasileiros, foi a unidade que mais avançou no índice nacional de educação, tanto no ensino fundamental quanto no médio.

“Em vista disso e de toda a realidade que envolve essa região do País, o programa da delegação focará totalmente em educação, incluindo reuniões com autoridades estaduais e municipais, bem como encontros com clientes finais”, explica.

O criador do DCPC, e da metodologia de educação infantil Criando Juntos, que já chegou à Finlândia, agora busca conhecer de perto a realidade local e ampliar parcerias.

A visita acontece a convite da rede Team Finland, iniciativa do setor público que apoia companhias finlandesas em sua expansão internacional.

Na Finlândia, o DCPC já desenvolve oficinas que incorporam o uso de tecnologia e têm como foco colocar as crianças no centro do processo de aprendizagem, tornando-as protagonistas.

“As pessoas comentam que somos muito diferentes, porque unimos tecnologia de comunicação a uma metodologia educacional que estimula o aprendizado infantil e, ao mesmo tempo, prepara as crianças para as competências do futuro, como o domínio de ferramentas tecnológicas”, concluiu.

Azambuja é formado em publicidade e ainda o CEO e um dos criadores do programa De Criança Para Criança, sócio e diretor criativo da empresa.

Entenda o que é o De Criança para Criança - By Kids to Kids

A startup De Criança para Criança (DCPC) - By Kids to Kids (BKTK) - oferece um leque de metodologias de educação híbrida para escolas de todo o mundo e teve origem em Indaiatuba (SP).

A proposta é oferecer às crianças a oportunidade de serem protagonistas, colocando-as no centro do design da aprendizagem.

Os professores são orientados a serem mediadores, fazendo com que os próprios alunos desenvolvam conhecimento sobre temáticas diversas.

A partir de discussões, constroem coletivamente histórias, fazem desenhos e gravam locuções relativas às narrativas criadas, que posteriormente serão transformadas em animações feitas pela startup DCPC, expandindo os horizontes educacionais.

