Delegação finlandesa vem ao Ceará para fazer parcerias na educação

Delegação de empresas finlandesas que já atuam no Brasil vem ao Ceará para fortalecer parcerias na educação, na próxima quarta-feira, 17 de setembro.

O Estado foi escolhido pela evolução na área, a exemplo do pioneirismo local em adotar o financiamento baseado em resultados como parte do programa de educação.

Para o especialista em educação e criação, CEO e um dos criadores do Programa De Criança Para Criança (DCPC), Vitor Azambuja, que faz a mediação dessa delegação, a medida permitiu ao Ceará elevar os níveis de aprendizagem dos alunos.

O de Criança para Criança é uma empresa de educação finlandesa com filial no Brasil e representantes na Escandinávia e na Espanha.

Ele destaca que, embora o Estado tenha o quinto menor PIB per capita entre os 26 estados brasileiros, foi a unidade que mais avançou no índice nacional de educação, tanto no ensino fundamental quanto no médio.

“Em vista disso e de toda a realidade que envolve essa região do País, o programa da delegação focará totalmente em educação, incluindo reuniões com autoridades estaduais e municipais, bem como encontros com clientes finais”, explica.

O criador do DCPC, e da metodologia de educação infantil Criando Juntos, que já chegou à Finlândia, agora busca conhecer de perto a realidade local e ampliar parcerias.

A visita acontece a convite da rede Team Finland, iniciativa do setor público que apoia companhias finlandesas em sua expansão internacional.

Na Finlândia, o DCPC já desenvolve oficinas que incorporam o uso de tecnologia e têm como foco colocar as crianças no centro do processo de aprendizagem, tornando-as protagonistas.

“As pessoas comentam que somos muito diferentes, porque unimos tecnologia de comunicação a uma metodologia educacional que estimula o aprendizado infantil e, ao mesmo tempo, prepara as crianças para as competências do futuro, como o domínio de ferramentas tecnológicas”, concluiu.

Azambuja é formado em publicidade e ainda o CEO e um dos criadores do programa De Criança Para Criança, sócio e diretor criativo da empresa.

Entenda o que é o De Criança para Criança - By Kids to Kids

A startup De Criança para Criança (DCPC) - By Kids to Kids (BKTK) - oferece um leque de metodologias de educação híbrida para escolas de todo o mundo e teve origem em Indaiatuba (SP).

A proposta é oferecer às crianças a oportunidade de serem protagonistas, colocando-as no centro do design da aprendizagem.

Os professores são orientados a serem mediadores, fazendo com que os próprios alunos desenvolvam conhecimento sobre temáticas diversas.

A partir de discussões, constroem coletivamente histórias, fazem desenhos e gravam locuções relativas às narrativas criadas, que posteriormente serão transformadas em animações feitas pela startup DCPC, expandindo os horizontes educacionais.

