Réveillon: Fortaleza entre os mais buscados

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 17.06.25 Plano Diretor - Zeis Mucuripe - Foto aérea do Grande Mucuripe (Fco Fontenele/O POVO)

Já é Natal e Réveillon. Quem reparou que as lojas vestiram as decorações natalinas? E se você não se preparou ainda, no mercado de viagens tem gente à frente buscando passagens, hospedagens e destinos novos para o fim do ano. Ou, nem tanto.

É que Fortaleza já figura como o 9º destino do País mais buscado por viajantes brasileiros para as datas de 20 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026.

Bons ares para o turismo, pujante na região, pois segundo a Booking.com, que esteve em visita ao O POVO na semana passada, o crescimento pela Cidade foi de 12% ante igual período do ano passado. No turismo internacional, o aumento é de 38%.

As pesquisas para fechar este diagnóstico foram realizadas na plataforma de 1° de junho e 22 de setembro de 2025.

Nesta mesma base de levantamento, para as férias de janeiro, a capital cearense é o 8° destino mais buscado por turistas brasileiros. Os dados são referentes a viagens entre 1° e 31 de janeiro de 2026. Aqui, o avanço ante o ano anterior foi de 25%.

O executivo da empresa de origem holandesa, Luiz Cegado, detalha que dentre os visitantes internacionais, as nacionalidades são argentinas, portuguesas, italianas e chilenas.

Em destinos do Sul do País, a maioria vem de países vizinhos, mas para Fortaleza a variedade acaba sendo maior.

"Isso chamou bastante atenção nossa. Fortaleza tem crescimento tanto do público brasileiro quanto internacional", acrescentou, frisando que quase 70% dos brasileiros querem ir à praia, portanto, puxando rotas como a Cidade e a vila de Jericoacoara na mira dos consumidores.

CNA

Hoje é a eleição da nova diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), com chapa-única.

A posse é em dezembro, com mandato de quatro anos. Compõem a chapa, em reeleição, João Martins Junior (presidente), Gedeão Pereira (da Farsul e 1º vice-presidente), Amílcar Silveira (da Faec e diretor), Marcelo Bertoni (da Famasul e diretor), Humberto Miranda (da Faeb e diretor) e Muni Lourenço (da Faea e diretor).

Exclusivas

A 99 e a São Geraldo lançam, amanhã, parceria "Fortaleza Pede 99", com latas em edição limitada. A embalagem dos refrigerantes de caju e de laranja ganham estampa com os principais marcos da Capital.

Os produtos serão vendidos em Fortaleza e também poderão ser encontrados em carros selecionados da 99.

As ilustrações trazem a Praia de Iracema, a Catedral e o Theatro José de Alencar. O design é assinado pela Baião Studios, de Thyago Cabral.

Solaris

Foto: Emmanuel Duarte/Solaris/Divulgação A loja da Solaris em Fortaleza fica no primeiro andar do North Shopping

Fundada em Paris (1994), a Solaris aterrissou no Brasil com loja física em julho deste ano e chegou ao Ceará no fim de setembro. Já são quatro no Brasil, somando com São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Aqui fica no North Shopping Fortaleza. A marca pertence ao grupo EssilorLuxottica, que atua com Sunglass Hut, GrandVision, Solaris e Óticas Carol, mais conhecida no País.

Hoje, está na França, Itália, Turquia, Malta e México. Aqui no Brasil, estarão marcas internacionais como Arnette, Emporio Armani, Kipling, Michael Kors, Oakley, Ralph, Ray-Ban, Vogue e a brasileira Grazi Massafera.

"A Solaris é o destino ideal para jovens que valorizam o estilo e as últimas tendências, aqueles que buscam uma experiência jovem e ousada", destaca Carolina Moreno, diretora de Marketing para Varejo da EssilorLuxottica.



Mais notícias de Economia