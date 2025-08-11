Ceará protagonista no agronegócio

Foto: JÚLIO CAESAR Amílcar Silveira, o presidente da Faec

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, concedeu entrevista à coluna sobre indicação de assento na Diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Dentre os motivos para a escolha, ele cita os resultados, como o crescimento de 282% do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) aqui no Estado.

João Martins, presidente da CNA, convidou-o para a chapa única para o quadriênio 2026-2029. Agora, o Ceará ocupa uma das seis cadeiras e, além do Estado, a Diretoria também tem Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rio Grande do Sul.

O POVO - O que significa na prática ter um cearense com cadeira na CNA?

Amílcar Silveira - A Confederação Nacional da Agricultura é muito grande e ela representa todas as Federações da Agricultura do Brasil inteiro.

O Nordeste tem dois assentos agora nessa nova composição da Diretoria: Bahia e o Ceará. Para nós é muito importante, porque tem alguns estados maiores do que o Ceará, aqui eu falo de agronegócio.

O próprio Maranhão, o próprio Piauí, o próprio Pernambuco são maiores economicamente falando que o Ceará. Então, para nós é uma conquista muito grande ir para a Diretoria da CNA.

O POVO - A que atribui ter sido convidado? Que pleitos pretende defender?

Amílcar Silveira - O correto é a gente poder defender as necessidades do Estado do Ceará. Essa que é a necessidade. Somos um estado pequeno, estamos crescendo e eu acho que é isso.

Houve um olhar de todos para o Ceará... Eu acho que foram os resultados daqui. A minha avaliação... Os resultados aqui foram muito consistentes.

O Senar que cresceu mais de 200%, para falar a verdade foi 282%. Os nossos crescimentos impressionaram e eu acho que nos credenciou a esse trabalho lá em Brasília.

Então você está mais próximo de decisões, conhecer melhor, tentar fazer políticas públicas para ajudar o Ceará, é importante para nós, para o Ceará, para mim, principalmente porque quero fazer essa mudança aqui do agronegócio, quebrar alguns paradigmas. Então, assim, eu acho que ajuda o Ceará.

Estamos tentando desenvolver o Ceará, ser protagonista de fato. É um movimento em ascensão que eu acho que tem. Nós estamos muito gratificados. Eu acho que é missão do dever cumprido, mesmo, de fato.

O POVO - O agronegócio do Ceará e a Faec se fortalecem juntos?

Amílcar Silveira - A gente tem feito um planejamento estratégico para o desenvolvimento do agronegócio do Ceará. Já tínhamos pensado nisso antes desse tarifaço e vamos continuar pensando. Acho que tem que planejar mais, acertar mais, errar menos.

E nós vamos tentar fazer esse planejamento para que a gente possa, de fato, aumentar as nossas exportações e o agronegócio do Ceará. A princípio, agora, estamos tentando aumentar nossas exportações.

Eu acho que tem tudo para a gente fazer isso e acho que vamos conseguir, se Deus quiser, e Nossa Senhora nos ajudar. Mesmo com essa pancada na cabeça que foi dos Estados Unidos, porque prejudicou demais, mas vamos planejar em comum a todos.

Porque envolver a Federação das Indústrias (Fiec), Governo do Estado e todos os outros órgãos é importante para nós. Nós nunca queremos fazer nada sozinhos, queremos fazer com parceria. O objetivo é desenvolver o agronegócio e vamos acontecer, se Deus quiser. Estamos fazendo isso com planejamento.

Burger King

Duas novas unidades do Burger King serão inauguradas em Fortaleza: uma na avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, e outra na avenida Governador Parsifal Barroso, no Presidente Kennedy.

Esta tem previsão de inauguração em outubro. As duas serão lojas próprias, aporte superior a R$ 5 milhões cada, drive-thru e geração de 40 novos empregos. A da Washington tem início das obras previsto para o próximo mês e inauguração para dezembro.

BYD

O carro de número 150 mil da chinesa BYD no País será entregue em Fortaleza amanhã. A representante localmente é o Grupo Carmais, e a cerimônia será realizada às 18h na sede da concessionária, na avenida Rogaciano Leite.

Na ocasião, além dos diretores da marca, executivos da BYD estarão presentes. Portanto, os próximos passos do Grupo Carmais em Fortaleza e os planos de expansão da BYD no Brasil, que firmou compromisso de longo prazo, serão revelados.

Empregos

Hoje acontecem dois momentos voltados a contratações. Um é o o Viradão do Emprego para os jovens que buscam oportunidades e o primeiro trabalho, que vai das 8h às 16h, no Cuca José Walter, na rua 69.

O evento é da Secretaria do Trabalho do Governo do Ceará (SET), em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), com a Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico (SDE), com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e com o Governo Federal.

A outra ocasião é o mutirão de vagas voltado para profissionais com experiência nas áreas de higienização e hotelaria hospitalar para a Rede Oto.

A ação é realizada na sede do Sine do bairro Antônio Bezerra, e visa preencher 100 oportunidades para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira.



