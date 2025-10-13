Aço mascara queda da balança comercial do Ceará

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 17.07.25 Operações de carga no Porto do Pecém - Bobinas de aço (Fco Fontenele/O POVO)

O mercado exportador de aço, representado sobretudo pela ArcelorMittal no Ceará, mascarou os verdadeiros impactos do tarifaço de 50% no Estado. Sem a mercadoria, evidencia-se, por exemplo, que o baque apenas no agro cearense chegou a -49%.

Se o olhar for para o total dos números apresentados na plataforma Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), apesar de retração expressiva de 69,02% nas exportações para os Estados Unidos entre julho e agosto de 2025, observou-se uma recuperação de 11,95% entre agosto e setembro.

A comparação com agosto de 2024 revela um aumento de 152,40%, índice impulsionado pela retomada das vendas do aço.

Os dados são de estudo da Fundação de Apoio à Cultura, à Pesquisa e ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico (Fundação Cetrede), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O que a entidade esqueceu de citar, mas a coluna lembra, é que se soma a isso o fato de que no ano passado houve atraso nos registros das mercadorias nas estatísticas, sobretudo do aço. Assim, a base de comparação é baixa e o aumento é tão expressivo.

Em agosto de 2025, o setor respondeu por US$ 42 milhões dos US$ 52,6 milhões exportados, apesar de ter recuado 69,02% em relação a julho.

Em setembro, as vendas de aço mantiveram-se próximas ao patamar de agosto, com leve incremento de 8%.

Mas, ao excluir o aço da análise, o verdadeiro cenário se evidencia no Ceará. Em agosto deste ano, frente a igual período de 2024, a queda é de 49%. Em setembro, esse interanual foi de recuo de 40%.

O agronegócio foi o maior impactado. Produtos alimentícios, por exemplo, apresentaram retração de 49,28% em agosto de 2025 x agosto de 2024, e despencaram 65,29% em setembro.

Couro, após registrar queda de 56,05% em agosto, apresentou leve recuperação de 2,43% em setembro.

O estudo da Fundação Cetrede aponta que a participação do Ceará nas exportações nacionais para os Estados Unidos caiu de 4% em julho para uma média de 2% nos dois primeiros meses de vigência do tarifaço, “reforçando a hipótese de que o novo regime tarifário provocou uma retração significativa na competitividade dos produtos cearenses.”

Portanto, apesar da relevância do mercado do aço, vale olhar para o Ceará sem a discrepância que esse comércio causa na balança comercial, a fim de ter uma análise real dos outros setores, seja com ou sem tarifaço.

E as dificuldades enfrentadas foram registradas por segmentos como alimentos, couro, químicos e têxteis. Enxergar esse baque também deve favorecer o planejamento de políticas públicas, conforme atesta a Cetrede, mas não apenas em épocas de Trump, mas em todas.

Ceará um Só

Depois de percorrer 10 regiões, a Caravana Ceará Um Só vai, no dia 22 de outubro, ao Cariri, com especialistas em áreas como reforma tributária, governo digital e captação de recursos para compartilhar conhecimentos e ferramentas inovadoras para as gestões públicas dos municípios da região.

Liderada pela Seplag-CE e pela Escola de Gestão Pública do Estado (EGPCE), ocorrerá no Centro de Convenções do Cariri, das 8h às 17h.

Amcham Ceará

Amcham Ceará realiza a segunda edição do Energy Transition - O Futuro Sustentável do Brasil Começa pelo Ceará, na quinta-feira, 16, em Fortaleza.

Evento reunirá líderes empresariais, autoridades e especialistas para debater caminhos, gargalos regulatórios e oportunidades de negócios verdes.

Será às 8h30min, no Auditório Pedro Fellipe, Condomínio Central Park Business, na av. Eng. Santana Jr., 3000 - Cocó. Inscrições em tinyurl.com/45myfmy7

Top Vendas

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Top de Vendas 2025, que reconhece as melhores práticas e os grandes nomes do marketing e das vendas no Estado. As inscrições vão até 30 de outubro e podem ser feitas pelo site: www.advbce.com.br/premiotopdevenda

Realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB/CE), o prêmio contempla categorias que destacam tanto profissionais quanto empresas, em diferentes frentes.

De acordo com o presidente da ADVB/CE, Wladson Sidney, a cerimônia de premiação ocorre em 25 de novembro.

Vencedores também ganham três meses de consultoria exclusiva da Gomes de Matos Consultoria, focados em impulsionar as trajetórias para o crescimento e o sucesso.



O sustentável importa

Foto: Ilustração/Fraport Fraport fecha contrato para complexo comercial; veja detalhes.

A sustentabilidade importa não apenas para os consumidores, mas para as empresas que fazem negócios com outras.

O mais recente caso de desmatamento no entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins, autorizado e, depois de feito, desautorizado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), impactou.

A alemã Fraport, segundo a coluna apurou, sentiu o baque ao lidar com investidores. Até mesmo companhias aéreas ficaram preocupadas com as repercussões e em manchar a imagem.

O Complexo ao lado do equipamento, que pode atrair interessados de diversos setores, por exemplo, já teve freio de investimentos.

Trata-se de um hospital e um hotel que estariam em conversação. Talvez, quando a poeira baixar, os anúncios voltem a acontecer.

Mais notícias de Economia