Conta dupla da Enel Ceará não virá mais a partir de novembro
A empresa comunicou que conseguiu reordenar os prazos de vencimento das faturas de clientes cujos ciclos de leitura estavam muito próximos das datas de pagamento do contrato
A conta dupla de luz da Enel Distribuição Ceará que veio em setembro e outubro de 2025 não virá mais a partir do mês de novembro.
É que, com as cobranças, a empresa comunicou que conseguiu reordenar os prazos de vencimento das faturas de clientes cujos ciclos de leitura estavam muito próximos das datas de pagamento escolhidas em contrato.
A medida foi para que todos os 4,3 milhões de cearenses recebessem e pagassem suas contas em um padrão uniforme e conforme as regras da resolução nº 1000/2021, art. 337, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Perguntada quantos clientes do total de atendidos no Estado foram impactados, a empresa não informou, mas frisou que a mudança atingiu a alguns.
“Esses consumidores não terão alteração no próximo mês na sua fatura, seguindo o processo de faturamento regulado normal. É importante ressaltar que as duas faturas se referem a períodos de consumo distintos e já realizados, cada um correspondente a uma média de 30 dias”, explicou.
Em nota, a Enel reforçou a importância de os clientes manterem seus dados sempre atualizados, a fim de garantir o recebimento de comunicados importantes.
A atualização pode ser feita pelos canais oficiais: aplicativo Enel, site www.enel.com.br ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 285 0196.