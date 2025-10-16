Logo O POVO+
Conta dupla da Enel Ceará não virá mais a partir de novembro
A empresa comunicou que conseguiu reordenar os prazos de vencimento das faturas de clientes cujos ciclos de leitura estavam muito próximos das datas de pagamento do contrato
Perguntada quantos clientes do total de atendidos no Estado foram impactados, a empresa não informou (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)
A conta dupla de luz da Enel Distribuição Ceará que veio em setembro e outubro de 2025 não virá mais a partir do mês de novembro.

É que, com as cobranças, a empresa comunicou que conseguiu reordenar os prazos de vencimento das faturas de clientes cujos ciclos de leitura estavam muito próximos das datas de pagamento escolhidas em contrato.

A medida foi para que todos os 4,3 milhões de cearenses recebessem e pagassem suas contas em um padrão uniforme e conforme as regras da resolução nº 1000/2021, art. 337, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Perguntada quantos clientes do total de atendidos no Estado foram impactados, a empresa não informou, mas frisou que a mudança atingiu a alguns.

“Esses consumidores não terão alteração no próximo mês na sua fatura, seguindo o processo de faturamento regulado normal. É importante ressaltar que as duas faturas se referem a períodos de consumo distintos e já realizados, cada um correspondente a uma média de 30 dias”, explicou.

Em nota, a Enel reforçou a importância de os clientes manterem seus dados sempre atualizados, a fim de garantir o recebimento de comunicados importantes.

A atualização pode ser feita pelos canais oficiais: aplicativo Enel, site www.enel.com.br ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 285 0196.

