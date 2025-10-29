Logo O POVO+
M. Dias Branco fecha parceria de sorvetes com a 50 Sabores
Os sabores estarão disponíveis em 11 lojas da 50 Sabores, sendo nove em Fortaleza, uma em Juazeiro do Norte e uma em Teresina
Imagem dos sorvetes do 50 Sabores com Cream Cracker e Maizena (Foto: Reprodução da Campanha/M. Dias Branco/Divulgação)
As cearenses M. Dias Branco e 50 sabores fecharam parceria para mesclarem os produtos Cream Cracker e Maizena na produção de sorvetes da sorveteria.

A mistura é para criar os sabores Banofee Fortaleza e Sorvete de Cream Cracker. A campanha será moldada no slogan “Chegaram os sorvetes mais biscoiteiros do Ceará”.

Os sabores estarão disponíveis em 11 lojas da 50 Sabores, sendo nove em Fortaleza, uma em Juazeiro do Norte e uma em Teresina. 

O Sorvete Cream Cracker trará uma base cremosa de creme de leite com pedaços crocantes de cream cracker, doce de leite e farofa de cream cracker torrado com manteiga.

Já o Sorvete Banoffee (Biscoito Maizena) é feito com sorvete cremoso com o biscoito, toque de leite Ninho, banana flambada no rum com canela e finalizado com doce de leite.

“Fortaleza tem orgulho de ser cearense e estar junto com a 50 Sabores nos aproxima ainda mais do cotidiano das pessoas que fazem parte da nossa trajetória. Essa ação tem como objetivo levar momentos de conexão para o público, a partir dos nossos atributos de sabor, tradição e qualidade”, detalha Charles Wenderson, gerente de Marketing da Fortaleza.

