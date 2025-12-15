Segurança jurídica para hotéis

Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA,CE, BRASIL, 19.05.22: Vista aérea da Praia do Nautico na Avnida Beira Mar (Fotos: Fco Fontenele/O POVO).

Entrou em vigor ontem a portaria do Ministério do Turismo que regulamenta os procedimentos de entrada e saída em meios de hospedagem, como hotéis, pousadas, hostels.

Em suma, a diária passa a corresponder oficialmente a 24 horas de uso, devendo incluir o tempo necessário para arrumação, higiene e limpeza da unidade, que não pode ultrapassar três horas.

Isso significa que, na primeira diária, o hóspede tem, pelo menos, 21 horas de utilização efetiva da acomodação.

Muitas pessoas ficaram confusas quando da divulgação da regulamentação, mas o que mudou? A resposta é: em termos de norma, nada.

Ivana Bezerra, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE) e sócia-diretora do Hotel Sonata, frisa que foi mais uma questão de segurança jurídica das regras que já eram praticadas no segmento.

Conforme a gestora, os estabelecimentos, quando têm um quarto pronto, costumam flexibilizar a entrada antecipada, mas, quando o local está com ocupação máxima fica o horário de entrada oficial disposto pela empresa.

Outro ponto é que ter essas medidas agora fixadas também facilita a organização do mercado de trabalho, devido aos horários definidos de tempo de organização de quartos, check-in e check-out.

A única questão é que as unidades devem informar de forma clara e transparente ao consumidor quais são esses horários de entrada e saída e o tempo estimado para limpeza, que não pode ultrapassar as 3 horas.

Comexport

A informação que circulou ontem de que a sino-britânica MG Motor planeja montar veículos na Planta Automotiva do Ceará (Pace), em Horizonte, não procede, segundo informou à coluna a montadora que capta marcas para o polo de veículos elétricos, a Comexport.

Atualmente a GM já atua no local e a montadora tem mais dois pré-contratos assinados. Além disso, o governador Elmano de Freitas (PT) vai a São Paulo negociar com mais uma.

MG Motor

A coluna também foi atrás da MG Motor para saber mais detalhes, mas nada foi confirmado. Porém, ela também não chegou a descartar.

Sem citar nomes, apenas emitiu comunicado informando que está em negociações avançadas com parceiros locais para montagem de veículos da marca no Brasil, com previsão de início para o fim de 2026.

"Informações sobre o local serão divulgadas oportunamente", disse, em nota enviada.

Expectativas

No Ceará, 94 especialistas em economia participaram da septuagésima edição da pesquisa Índice Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE) do Conselho Regional de Economia (Corecon-CE) e Fecomércio-CE.

Bimestral, o levantamento recolheu expectativas sobre o País de novembro-dezembro. A pesquisa pontua de zero a 200 pontos. Abaixo de 100 é pessimismo e acima é otimismo.

O número de variáveis analisadas com otimismo foi maior que o da pesquisa anterior, quatro: evolução do PIB (125,9 pontos), nível de emprego (113,3), cenário internacional (105,1) e oferta de crédito (101,3).

O número de variáveis percebidas com pessimismo foi menor que o da pesquisa anterior, cinco: salários reais (90,5), taxa de juros (89,9), taxa de câmbio (88), taxa de inflação (87,3) e gastos públicos (38).

Natal em hotel

Desde a pandemia, o segmento hoteleiro observa mudanças comportamentais e uma em específica tem crescido: a ida aos hotéis para passar o Natal.

O Gran Marquise, na categoria luxo, precisou se adaptar para a noite do dia 24. À coluna, a empresa detalhou que, até 2020, o jantar ocorria no restaurante, para poucas pessoas, com a maioria sendo de fora. Neste ano, o hotel precisou abrir o maior salão e vendeu 300 lugares.

Como é uma comemoração que reúne a família, foi pensado em música, espaço para crianças, menu e bebidas.

Em 2020, a data chegou a reunir 28 clientes, crescendo para 175 em 2021, 269 em 2024 e já 300 neste ano. Destes, 210 são de Fortaleza.

Para o outro dia, o almoço no restaurante Mucuripe, que fica dentro do hotel, já tem 61 vendas antecipadas. Esse número representa 60% das vagas do almoço do dia 25.



