Elétrico: Sr. Toyoda foi duramente criticado. Mas estava certo...

Foto: FABIO LIMA Detalhe em azul que identifica carros híbridos. Modelos híbridos do Toyota Corolla e Corolla Cross

Enquanto grandes empresas anunciavam bilhões de dólares de investimentos nos elétricos, Akio Toyoda, presidente da Toyota e neto de seu fundador, enfrentou um turbilhão de críticas ao decidir diversificar investimentos em outras alternativas energéticas.

Um dos resultados foi a Toyota ter sido pioneira do sistema híbrido com o Prius lançado em 1997. E novamente pioneira com o Mirai, que se movimenta com motores elétricos, mas sem bateria, pois a corrente é gerada por uma célula a combustível (Fuel Cell) alimentada por hidrogênio. Seu elétrico só apareceu anos mais tarde.

Corrida pelo elétrico

Primeiro elétrico do mundo produzido em série? Foi o Zoe da Renault, apresentado no Salão de Genebra de 2009. Um ano depois foi a vez de sua então parceira, a Nissan, com o Leaf.

A corrida pelo elétrico agitou o setor. Em vários países foram surgindo iniciativas para se determinar uma data limite no emplacamento de carros com motores térmicos (a combustão). Os anos de 2030 e 2035 foram os marcos definidos para as barreiras legais aos automóveis a gasolina e incentivo aos elétricos.

Navegando nesta onda, a CEO global da General Motors, Mary Barra, anunciou que sua empresa não iria sequer investir nos híbridos e migrar diretamente para os carros a bateria. A Ford, embora menos radical, também apostou suas fichas nos elétricos.

Os chineses foram ainda mais espertos, desenvolveram seus elétricos à frente dos ocidentais e esbanjam tecnologia na eletrificação veicular.

A euforia durou pouco e os ventos sopram hoje mais para os híbridos. Mrs Mary foi forçada a investir nesta praia e a engenharia da GM está debruçada sobre eles. A Ford encerrou prematuramente a produção da F 150 Lightening (pura elétrica), que não vingou no mercado norte-americano e passou a oferecer versões híbridas.

A Stellantis volta a produzir em agosto seu famoso V-8 Hemi (riscado do mapa por seu ex-CEO Carlos Tavares) e lança uma RAM híbrida. Na Europa, o ano de 2030 para limitar os carros à combustão já foi empurrado mais para frente. Não por falta de tecnologia, mas de adesão do mercado aos elétricos. Fábricas como Mercedes e Porsche estão ressuscitando projetos de novos motores a gasolina.

As estatísticas comprovam: segundo o JD Power, o mercado dos EUA absorveu 1,2 milhão de elétricos em 2024, uma fatia de 9,2% com crescimento de 0,8% em relação a 2023. Enquanto isso, os híbridos representaram 11% das vendas, tendo crescido 2,4% em relação ao ano anterior. Os elétricos nos EUA ainda custam – em média - cerca de U$ 5 mil mais que os carros a combustão. E desvalorizam quase o dobro no mercado de usados.

Ri melhor quem ri por último

A Toyota assistiu de camarote à enxurrada de elétricos, continuou investindo nos híbridos e logo percebeu a superioridade dos chineses nesta tecnologia.

Seu primeiro elétrico? O ainda conceito bZ4X, lançado em 2021. Um SUV com mais de 500 km de autonomia, garantia de até 10 anos e que inaugurou a linha bZ. Que significa “beyond Zero”, numa referência às emissões “zero”. Mas sua grande aposta é no segundo modelo bZ, o compacto 3X desenvolvido em parceria com a chinesa GAC e que será comercializado inicialmente apenas na China. Um SUV com preços mais que competitivos e que aplica todo o aperfeiçoamento dos elétricos conquistado pelos chineses até agora.

A estratégia de “seu” Toyoda é iniciar apenas em 2027 os lançamentos globais de elétricos começando por sua linha de luxo, a Lexus. Com uma nova plataforma flexível e modular projetada para reduzir custos, acelerar tempo e eficiência na linha de montagem. Enquanto a concorrência investia bilhões nos carros a bateria, sua marca continuou desenvolvendo os híbridos. Que, hoje, todos percebem tornar-se a melhor opção do mercado até que os elétricos sejam mais viáveis em termos de custo, alcance, recarga e valor de revenda.

Pelo andar da carruagem, quando este dia chegar, a Toyota já terá um portfólio com uma completa linha de eletrificados. E Akio Toyoda, sorridente num ofurô familiar, contando para seus herdeiros e sucessores como se sair vitorioso neste complexo jogo contra os mais poderosos players do mundo.