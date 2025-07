Eu também quero um Uno 2025 zero km por R$ 30 mil!

Vou responder aqui a pergunta que cansei de ouvir por "zap", pessoalmente ou por telefone: “Verdade que a Fiat vai lançar um novo carro popular que faz 15 km/litro por apenas R$ 30 mil?”. Antes de mais nada, vale a pena observar a crença do leitor em qualquer besteira divulgada na internet.

Além disso, não importa marca, motor, tamanho, carroceria nem conforto: qualquer carro barato seria o grande campeão de vendas no Brasil.

Finalmente, um absurdo a irresponsabilidade da imprensa, a ingenuidade de jornalistas que aceitam qualquer “fake news” como verdade. E não param para pensar ou dar pelo menos uma ligadinha telefônica para a fábrica e averiguar a procedência da notícia. Ou a “esperteza” de publicá-la sabendo ser uma mentira mas para ganhar público, milhares de cliques, até que se perceba o tamanho da trapaça.

E iludiram o distinto público não apenas influencers ignorantes, mas até uma publicação mineira quase centenária, que já foi o maior jornal de Minas, que deixou de se preocupar com a ética e a responsabilidade jornalística.

O retorno do modelo “popular” e que o governo anunciou com um apelo mais moderno, de “carro sustentável”, foi anunciado no início deste mês. A partir de uma redução nos impostos (IPI) para automóveis com motor 1.0 flex, de até 90 cv, produzidos no Brasil.

Quem deu a notícia foi a jornalista Marli Olmos, do Valor Econômico. E a partir desta informação (verdadeira), vieram dezenas de falsidades, como a do Uno de 30 mil reais. Imagina-se que algumas teriam sido criadas pela Inteligência (ou Estupidez?) Artificial. Não é necessário conhecer profundamente o setor para perceber que:

O Uno deixou de ser fabricado há anos e seria complicado voltar a colocá-lo na linha de montagem. E o novo Panda, lançado em seu lugar na Europa, custaria aqui muito mais que R$ 100 mil.

Os carros mais baratos do Brasil custam hoje cerca de R$ 80 mil (Renault Kwid e Fiat Mobi), R$ 70 mil com o benefício de PJ. Houvesse uma (hipotética) redução de todos os tributos (e não somente o IPI), o preço cairia para cerca de R$ 45 mil. E olhe lá...

O tal consumo de 15 km/l (no trânsito urbano) só se alcança com os híbridos, de custo muito elevado;

A legislação atual exige um razoável volume de equipamentos eletrônicos para que um automóvel esteja adequado às exigências de segurança e emissões;

A inflação subiu consideravelmente os custos de produção de um carro desde 2016, quando custavam R$ 30 mil;

Que modelos produzidos no Brasil poderão ser contemplados com a redução tributária anunciada pelo governo? Os que contam com motor 1.0 flex e potência inferior a 90cv: HB20, Mobi, Kwid, Cronos, Argo, Onix, Onix Plus, Tera, Polo, T-Cross, C3 e 208.

Nenhum carro elétrico seria beneficiado, pois todos são importados. Bem como os motores turbinados, que ultrapassam o limite de 90 cv.

Ainda não foi divulgada a redução de impostos que beneficiaria estes modelos, prometida pelo governo para a próxima semana. O programa valeria até o fim de 2026. Esta decisão é um desdobramento do programa “Mover” que prestigia a eficiência energética e reciclabilidade dos carros produzidos no Brasil.

Outra questão: como o governo compensaria a redução deste IPI com a atual penúria dos cofres públicos? Seria um regime semelhante ao europeu, “bônus/malus”: aumenta o imposto do rico para reduzir o do pobre... A dona da Fiat, preparou a seguinte resposta para os jornalistas que a consultam:

A Stellantis esclarece que é infundada a informação que está sendo divulgada na internet sobre um futuro Uno com valor de R$ 30 mil. A Fiat sempre prezou pela acessibilidade do brasileiro a veículos econômicos, tecnológicos e seguros. Este valor anunciado por fonte não-oficial é incoerente e inviável para carros que respeitem a legislação atual, com qualidade e ambientalmente responsáveis. Atualmente, o automóvel mais barato do Brasil é o Fiat Mobi, com preço sugerido de R$ 69.975.