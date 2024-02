Sob pressão na segurança, Elmano troca diretor de Inteligência da SSPDS

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25.01.2024: Governador Elmano de Freitas e autoridades participam da Promoção de 1500 Bombeiros e policiais militares. Centro de Eventos

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou nesta quarta-feira, 14, o delegado de Polícia Federal Francisco Ângelo Cunto Gurgel Filardi como novo secretário-executivo de Ações de Inteligência e Defesa Social da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O antecessor dele no cargo, Francisco Márcio de Oliveira, havia pedido exoneração no último dia 2 de fevereiro. A troca ocorre no momento em que opositores da gestão Elmano elevam o tom do discurso contra a situação da segurança pública no Estado, com o governo articulando uma série de mudanças na estrutura de Inteligência.

A troca teria ocorrido como "ajuste" após o término do primeiro ano de gestão. Em 2023, o Ceará fechou o ano com o mesmo número de homicídios registrado em 2022. A oposição, no entanto, tem alertado para um crescimento nos índices de violênica nos últimos meses do ano.

O governo destaca, no entanto, boa evolução dos números ao longo das últimas semanas. No Carnaval, número de assassinatos ficou no menor patamar desde 2010, com quedas registradas também em crimes sexuais e contra o patrimônio.



Confira o perfil do novo indicado:

O delegado de Polícia Federal Angelo Filardi possui uma carreira de 20 anos na área jurídico-policial. Atuou no National Central Bureau da Interpol (NCB Brasília), no Centro Integrado de Operações de Fronteira (Ciof), em Foz do Iguaçu/PR, e como coordenador no Ceará da Força-Tarefa Susp de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em que participaram Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Liderou operações interagências nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, além do Distrito Federal e Ceará; bem como foi operador tático do GPI – Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, além de professor na Academia Nacional de Polícia. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e advogado licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), onde foi membro da Comissão de Prerrogativas.