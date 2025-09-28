Economia circular na siderurgia

Foto: FÁBIO LIMA Indústria siderúrgica definiu metas para reduzir entre 15% e 50% suas emissões de CO2 até 2030

No Brasil, a indústria siderúrgica definiu metas para reduzir entre 15% e 50% suas emissões de CO2 até 2030, com o objetivo de atingir a neutralidade de carbono até 2050.

Para que essa transição seja eficaz, é essencial tratar a descarbonização e a economia circular como estratégias integradas e complementares, com liderança engajada e uma visão estratégica ampliada. É o que aponta o relatório “Economia circular como alavanca para a descarbonização do setor siderúrgico brasileiro”, do Instituto Brasileiro de Economia Circular (Ibec).

O documento analisa o contexto global da circularidade na cadeia do aço e avalia o estágio atual da indústria nacional frente aos desafios da descarbonização.

O setor está entre os maiores emissores de carbono do mundo, respondendo por 8% a 10% das emissões globais de CO2.

Para cumprir suas metas climáticas, é preciso combinar investimentos em tecnologias já consolidadas e emergentes com atualizações regulatórias, além de adotar novos modelos de negócio.

Uma matriz de descarbonização e outra de maturidade circular mostram que a maioria das práticas circulares ainda se concentra em ações internas, enquanto empresas globais adotam abordagens mais amplas, com maior potencial de geração de valor e impacto positivo na redução de emissões.

Luz para todos

O projeto Enel Compartilha Eficiência já impactou a vida de 350 famílias no Ceará esse ano, levando geladeiras novas, econômicas e mais sustentáveis para moradores de Tejuçuoca, Quixeramobim, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Aracati. Hoje, dia 29, a iniciativa chega a Canindé, onde mais 50 famílias serão contempladas.

Em outubro, o projeto seguirá para Apuiarés, Morrinhos e São Benedito, avançando para a meta de 1.500 geladeiras entregues até dezembro. Os novos equipamentos podem consumir até 70% menos energia, ajudando no orçamento doméstico e reduzindo o impacto ambiental.

Além da troca de geladeiras, a ação leva outros benefícios como a troca gratuita de lâmpadas ineficientes por modelos de LED e a experiência educativa da Nave Enel, um ônibus que combina realidade virtual 3D e atividades sobre consumo consciente e reciclagem, especialmente voltado para estudantes locais.



Novas economias



A Fundação Fastef está transformando ciência em economia no Ceará, gerindo atualmente cerca de R$ 340 milhões em projetos estratégicos que vão desde usinas que geram energia limpa a partir de esgoto por tecnologias assistivas até inclusão social.

Conecta a academia e o setor produtivo, promovendo inovação com impacto econômico e social, e projeta atualmente expansão de atuação para outros estados do Nordeste e a formação de parcerias internacionais.

A Future Climate amplia seu portfólio de soluções de remoção de carbono e anuncia a assinatura do seu primeiro contrato de Enhanced Rock Weathering (ERW) com a BluestOne, startup brasileira de tecnologia climática.

A parceria representa a entrada da empresa, uma solução inovadora de Carbon Dioxide Removal (CDR) que utiliza rochas pulverizadas para remover permanentemente CO2 da atmosfera.

Governança

O 26º Congresso IBGC, nos dias 8 e 9 de outubro, em São Paulo, tem como tema central Governança em um mundo disruptivo. Como lidar com um cenário onde a inteligência artificial transforma o trabalho, tensões geopolíticas impactam os negócios e a crise climática exige respostas urgentes.



Nos destaques da programação, o novo tabuleiro geopolítico; o papel do setor privado e conselhos nas COPs e metas climáticas do Brasil; questões globais, impactos locais e o papel da governança; inovação e governança em tempos de velocidade exponencial; Governança em startups; entre outros.

Sustentabilidade acessível

A Vivo e a Vivae lançaram o curso gratuito Futuro Vivo voltado para descomplicar os principais conceitos ligados à sustentabilidade, como mudanças climáticas, consumo consciente, impactos ambientais, ESG e o papel do Brasil na agenda climática mundial.

A iniciativa busca aproximar a sociedade dos debates sobre o clima, além de estimular ações práticas no cotidiano antes da COP30, em Belém. O curso é composto por 10 aulas, distribuídas em quatro módulos. As vagas são limitadas pelo site https://futurovivo.vivae.app/



