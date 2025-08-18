O fim da era multilateral?

Foto: Sergio Lima / AFP Opositores do governo do presidente Jair Bolsonaro se manifestam com cartazes e camisetas com os dizeres â.GenocÃ­dio foraâ.. durante discurso na sessÃ£o do Congresso Nacional em BrasÃ­lia, em 3 de fevereiro de 2021. - O Congresso brasileiro elegeu na segunda-feira dois aliados do presidente Jair Bolsonaro Ã frente do Senado e da CÃ¢mara, uma importante vitÃ³ria do lÃ­der da extrema direita em sua busca por revigorar seus esforÃ§os de reeleiÃ§Ã£o para 2022. (Foto Sergio Lima / AFP)

A ordem mundial edificada no pós-Guerra Fria — baseada no multilateralismo, em organismos como ONU, OMC, OMS, Anistia Internacional e Unesco — vive um processo de erosão que já não pode ser ignorado. O que antes parecia um arcabouço sólido de cooperação global, capaz de arbitrar conflitos e estabelecer padrões universais de direitos humanos, agora se vê fragilizado, marcado pela incapacidade de responder a crises complexas.

O motor dessa decadência é multifacetado, mas um elemento se impõe com força: o avanço da extrema-direita no cenário global. Do trumpismo nos Estados Unidos ao bolsonarismo no Brasil, passando pela ascensão de líderes ultranacionalistas na Europa e na Ásia, o discurso antiglobalista ganhou tração. O resultado é um ataque frontal às instituições multilaterais, vistas por esses grupos como entraves à "autonomia" dos Estados e ameaças à identidade nacional.

Esse movimento não apenas questiona a legitimidade desses organismos, mas mina sua funcionalidade. A ONU, que já enfrentava críticas por sua burocracia e lentidão, agora se vê refém de vetos políticos e divisões ideológicas cada vez mais intransponíveis no Conselho de Segurança. A OMC, criada para mediar disputas comerciais, assiste ao ressurgimento do protecionismo e à multiplicação de guerras tarifárias. A Unesco, guardiã da cultura e do patrimônio, sofre cortes orçamentários e boicotes. E entidades como a Anistia Internacional e a OMS, que baseiam sua atuação na defesa da saúde e dos direitos humanos, são alvos de campanhas de deslegitimação que tentam reduzir seu alcance.

No pano de fundo, desenha-se um novo xadrez geopolítico, em que potências tradicionais perdem influência para atores emergentes que não se sentem vinculados aos consensos do pós-1989. China, Índia, Rússia, Brasil e outros países articulam agendas próprias, muitas vezes em competição com a estrutura institucional herdada do século XX.

A questão que se impõe é se estamos diante de uma crise passageira ou do colapso estrutural da ordem multilateral. Os sinais apontam para um cenário em que o sistema internacional, antes ancorado em regras e mediações coletivas, caminha para uma era de competição aberta.

Se, no pós-Guerra Fria, acreditou-se que a interdependência econômica e os organismos internacionais seriam capazes de evitar grandes rupturas, hoje vemos que tais mecanismos estão fragilizados justamente quando o mundo enfrenta desafios que exigem respostas globais — das mudanças climáticas às crises migratórias e pandemias. Talvez não estejamos apenas assistindo ao fim da ordem pós-Guerra Fria, mas ao início de um mundo mais instável e selvagem, em que o jogo geopolítico se torna, novamente, um tabuleiro de poder bruto.



