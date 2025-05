Estação, qual a sua?

Foto: Reprodução/Pexels - Bianca Confira a previsão da primavera no Brasil, neste ano de 2023

"E Deus disse: - Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o quarto dia." (Gênesis 1:14,19).

Tenho uma convicção pessoal: mais do que inverno, verão, primavera e outono, as estações carregam princípios poderosos para a vida. Entender, respeitar e aproveitar cada uma delas nos ajuda a viver com mais propósito. Mas o que isso quer dizer?

Compreender as estações da vida é agir de forma alinhada com o tempo certo. Está vivendo uma primavera? Então, é tempo de plantar coisas novas. Decida renovar, experimentar e ousar, pois este é o momento ideal para ver o novo florescer. Se você está no verão, é hora de cuidar da colheita, trabalhar com intensidade, construir e desfrutar da vida.

No outono, é preciso guardar recursos, se preparar para os dias frios e deixar ir o que já não serve mais. É um tempo de mudanças e desapego. Já o inverno pede descanso, reflexão, recuperação de forças e planejamento para a próxima primavera.

Respeitar as estações é respeitar o tempo. Se o tempo fosse uma divindade, talvez fosse um semideus. O tempo não tem boca, mas fala; não tem mãos, mas constrói ou destrói; não tem olhos, mas revela tudo. As estações funcionam assim: por mais que tentemos lutar contra elas, acontecerão. Não se trata de determinismo, mas de realidade. Se o verão chegou para você, o melhor é aprender a viver nele. Lutar contra sua estação só causa desgaste. "Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou." (Eclesiastes 3:1-2).

Cada estação carrega sua história, seu ritmo e seu propósito. Nenhuma é melhor que a outra. Todas são valiosas. A beleza da ação de Deus está em que, se você perdeu uma estação, Ele sempre pode te dar outra chance de vivê-la.