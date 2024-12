Fraudes aumentam no fim de ano

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil No período de fim de ano, golpes contra o consumidor ocorrem uma frequência maior

Quando está se aproximando do fim de ano as fraudes aumentam significativamente devido ao aumento de transações financeiras, promoções e movimentações econômicas.

Podemos citar o aumento do envio de links de mensagens, e-mail ou SMS que solicitam informações pessoais ou dados bancários. Antes de atender ou teclar, entre em contato com a empresa para saber a fonte da informação.

Desconfie quando receber ofertas muito baixas. Nessa época as pessoas fazem opção de viajar, desconfie do preço dos voos e meios de hospedagens muito baixos.

Quando forem fazer compras online certifiquem-se se os sites são confiáveis, se tem uma boa reputação e utiliza protocolos de intenções. Evite usar redes públicas com acesso a internet. Sempre que puder usem cartões de créditos virtuais para compras online, reduzindo o risco de clonagem.

Para que você possa ter segurança nas transações financeiras procure sempre criar senhas fortes e únicas. Evite senhas com datas de aniversários.

Verifique sua conta bancária, monitorando a movimentação diária tanto na conta corrente como também a do cartão de crédito. Faça uma configuração de notificações de transações para monitorar qualquer suspeito.

Se você for empreendedor, procure treinar os seus colaboradores sobre práticas de segurança digital e como identificar tentativas de golpes, mantendo softwares e sistemas de gestão sempre atualizados.

Tenha muito cuidado quando for compartilhar informações divulgando dados pessoais nas redes sociais, como localização, número do telefone ou outras informações.

Nessa época do ano procura-se ter muitos sorteios e promoções. Verifique a veracidade antes de participar e divulgar, evitando fake news.



Há muitos golpes de pedidos de doação. Antes de realizar, verifique a legitimidade da empresa que está solicitando as doações. Não forneça códigos enviados por SMS a terceiros. Quando for usar o PIX, redobre seus cuidados ao fazer as transferências, confirmando os dados do destinatário antes de finalizar,

Todas essas medidas e dicas irão ajudar a minimizar os riscos e promoverão mais segurança para você, seus clientes e colaboradores.