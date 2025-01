Impacto da saúde mental na vida das pessoas e das empresas

Foto: SewCreamStudio | Shutterstock A saúde mental no ambiente de trabalho

Janeiro é o mês de conscientização à saúde mental. Assunto de suma importância na vida das pessoas e empresas.

Analisando a vida das pessoas, quando nos referimos a essa temática impacta diretamente o bem estar emocional e físico, pois uma saúde mental desequilibrada pode levar a problemas como ansiedade, depressão e estresse crônico.

Outro ponto que afeta são as relações interpessoais, problemas de saúde mental dificultam a comunicação e o fortalecimento de vínculos.

A falta de saúde mental reduz a concentração, memória e capacidade de tomar decisões. Afeta o desempenho profissional, prejudicando a realização de objetivos pessoais.

Para as empresas também podem produzir efeitos negativos na produtividade. Funcionários com problemas de saúde mental apresentam maior risco de absenteísmo (faltas). Há alguns estudos que apontam que o estresse no ambiente de trabalho seja uma das principais causas de baixa produtividade.

Afetam também o clima organizacional e tendem a gerar insatisfação, desmotivação e altos índices de rotatividade. Há uma tendência de aumentar os conflitos entre equipes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), problemas de saúde mental custam bilhões às economias globais devido a perda de produtividade.

Para que a empresa atraia e retenha talentos elas precisam estar preocupados com os cuidados dos seus colaboradores com relação a saúde do bem estar mental. Empresas com foco nessa melhoria e bem estar dos colaboradores são vistas como progressistas e responsáveis.

Para mitigar o impacto as pessoas precisam promover a conscientização sobre saúde mental e buscar ajuda profissional quando necessário, adotar hábitos saudáveis, como boa alimentação, exercícios físicos e práticas de mindfulness e por fim criar uma rede de apoio social para lidar com desafios.

"Saúde mental é condição para que qualquer coisa aconteça"

Algumas dicas para as empresas implentarem nas suas organizações: criar uma cultura organizacional de suporte empatia, treinar líderes para identificar sinais de problemas para apoiar colaboradores e implementar políticas de bem estar mental.

Investir em saúde mental beneficia não apenas o indivíduo, mas também melhora o desempenho das empresas e o equilíbrio social. É um aspecto essencial para o desenvolvimento sustentável em todas as áreas.