Por que o preço do café subiu tanto e como fazer para continuar consumindo?

Podemos afirmar que a cafeína melhora o humor e contribui para uma diminuição do nível do estresse, além de trazer benefícios para a memória e o raciocínio. Isso tudo faz crer que os consumidores irão continuar comprando e fazendo parte da alimentação do brasileiro.

Primeiramente, gostaria de iniciar contando um pouco a história do café. O café é um produto extremamente popular no mundo. Por ser característico de regiões intertropicais, o cafeeiro necessita de um clima quente e úmido, além de solo rico. Vocês sabiam que o desenvolvimento inicial de suas mudas é lento e sua produção máxima só alcança a partir dos cinco anos. Os países que mais produzem são: Brasil (33%), Colômbia (10%), Indonésia (6%), México ( 5%) e outros.

As cotações sofrem variações ao longo do tempo, como qualquer commodity agrícola, devido a: especulações do mercado, influências climáticas, níveis dos estoques mundiais (quanto menor o estoque, mais altos são os preços) e produção mundial (quanto maior a produção, menor o preço).

Quando falamos em economia brasileira, podemos afirmar que a cafeicultura foi vital para o desenvolvimento e modernização. A indústria do café ocupa a segunda colocação entre os dez setores da economia brasileira que geram mais emprego e maior crescimento econômico, em relação a agroindústria. Toda essa produção está basicamente concentrada na região sudeste. Sendo Minas Gerais o 1º lugar (38%), seguido de São Paulo (20%), Espírito Santo (17%) e Paraná (13%).

Na economia nacional, o café tem desempenhado a função fundamental do desenvolvimento econômico brasileiro, contribuindo para os setores de indústria e serviço, além do próprio setor primário.

Mas por que esses preços aumentaram tanto? O café torrado e moído teve uma alta de 39% para o consumidor em 12 meses. A principal causa são os eventos climáticos, que influenciam na safra do grão. O aumento do consumo em todo o mundo e a chegada de um novo mercado consumidor global, a China, também influenciam. Outro ponto importante é o baixo volume de estoques, diante do aumento da demanda externa.

O custo médio do café está em R$ 5,29. Se você fizer um pequeno cálculo de consumo médio, colocando 2 cafés por dia, isso representa ao fim do mês R$ 317,40 de consumo de café, ou seja, 21% do valor do salário mínimo. Valor bastante significativo na vida das pessoas e na cesta básica...

Uma das alternativas para o consumo sustentável do café seria a utilização de marcas acessíveis, substituto ou otimização do consumo. Fica a dica!



