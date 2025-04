Era digital: desafios e oportunidades dos pequenos negócios

Foto: FERNANDA BARROS Veja desafios e oportunidades para os pequenos negócios na era digital

Quando falamos das oportunidades podemos nos referir ao acesso a mercados maiores, ou seja, plataformas digitais como marketplaces (Mercado Livre, Shopee, Amazon) e redes sociais (Instagram, WhatsApp, TikTok). Com esses recursos, os pequenos negócios conseguem alcançar clientes locais e globais sem grandes investimentos. Outra forma de ampliar as vendas é se utilizando de ferramentas de e-commerce, como Shopify ou Wix com as lojas virtuais.

Os pequenos negócios têm que abrir a mente para utilizar estratégias de marketing digital, como anúncios no Google Ads, Meta Ads ou conteúdo orgânico em redes sociais, com baixo custo e alto alcance. Outro recurso muito utilizado é o e-mail marketing e CRM, ajudando na personalização com clientes.

Com a Inteligência artificial como chatbots e análise de dados a pequena empresa pode melhorar o atendimento e a tomada de decisão.

Os desafios também estão presentes no dia a dia das empresas: concorrência acirrada, falta de conhecimento técnico, cibersegurança (proteger os dados de clientes e investir em segurança) e gestão financeira.

Mas para vencer todos esses desafios e aproveitar as oportunidades, os pequenos negócios têm que se apropriar de estratégias para o sucesso. Para isso ter uma presença digital forte criando perfis profissionais nas redes sociais e manter um site ou loja virtual usando vídeos, posts, blogs para engajar e educar o público.

O grande mote é foco no cliente investindo em atendimento personalizado via WhatsApp, chatbots e implementando ferramentas de feedback para avaliar e melhorar o atendimento. Criar programas de fidelidade e promoções aumentam a retenção.

Colaborando com outros pequenos negócios fortalecendo as parcerias e redes participando de comunidades (associações, organizações, entidades de classe) para trocar experiências podem trazer grandes benefícios e resultados para os negócios.

Leia mais Pequenos negócios: Ceará tem o maior crescimento do Brasil em número de aberturas

Apenas 34% dos brasileiros já usou ferramentas de IA, diz estudo Sobre o assunto Pequenos negócios: Ceará tem o maior crescimento do Brasil em número de aberturas

Apenas 34% dos brasileiros já usou ferramentas de IA, diz estudo

Com investimento na sustentabilidade e inovação adotando práticas sustentáveis como embalagens ecológicas e processos eficientes para atrair consumidores conscientes podem dar visibilidade aos negócios.

As tendências para 2025 são vendas via WhatsApp e chatbots com IA. A criação de conteúdo em vídeo (TikTok e Reels) continuará dominando o mercado. Os clientes estão preferindo fazer os pagamentos via Pix e carteiras digitais (PicPay e mercado pago).

Fica a dica: o mercado digital é o presente e o futuro dos pequenos negócios. Não fiquem de fora, invistam e entre nesse mundo de oportunidades.