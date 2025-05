Dia das Mães movimenta as empresas de varejo e de serviços

Foto: FERNANDA BARROS Imagem ilustrativa de apoio. ParaTodosVerem: uma muher branca de cabelo curto e preso olhando para uma vitrine de calçados, que tem a placa "Coisas de Mães"

Segundo a Pesquisa da Federação do comércio de bens, serviços e turimos do Ceará (Fecomércio-CE), do dia 30 de abril deste ano, há uma previsão de movimentação de R$ 422 milhões no comércio de Fortaleza para o Dia das Mães. Em relação a 2024, a pesquisa prevê um acréscimo de 7,4% na movimentação de vendas no comércio da capital cearense.

Isso é muito bom para as empresas de varejo/e-commerce e de serviços, pois aumentam o faturamento e geram mais empregos.

É claro que algumas estratégias as empresas precisam se utilizar. Para as empresas de varejo/e-commerce algumas ofertas e promoções especiais podem ser criadas como os descontos, combos ou brindes para produtos relacionados ao Dia das Mães (perfumes, cosméticos, eletrônicos, roupas e outros). O oferecimento de frete grátis ou embalagens personalizadas podem ser um diferencial. Existe a possibilidade de criação de alguns kits temáticos como por exemplo o kit café da manhã e kit chocolates finos.

A área de marketing e comunicação nesse período criam campanhas emocionais (vídeos, posts, e-mails, marketing) para alavancar as vendas e captar os clientes. Utilizam também influenciadoras digitais (mães ou familiares) para promover produtos. Personalizar mensagens para diferentes tipos de mães (avós, mães solo, mães de pets e outras) também estão valendo.

Leia mais Dia das Mães deve movimentar R$ 422 mi em Fortaleza; veja itens mais buscados

Dia das mães: confira cinco opções de mimos para presentear Sobre o assunto Dia das Mães deve movimentar R$ 422 mi em Fortaleza; veja itens mais buscados

Dia das mães: confira cinco opções de mimos para presentear

Uma dica valiosa é disponibilizar cartões – presente para deixar bem à vontade o que a mãe gostaria e precisa naquela loja.

Para as empresas de serviços, alguns pacotes especiais também podem ser pensados como os restaurantes com brunches, jantares ou cestas de café da manhã. Outra opção são os spas e clínicas de estética com tratamentos relaxantes ou dias de beleza. As viagens e pacotes de fim de semana ou descontos em hospedagens são experiências memoráveis. Uma dica para ficar como lembrança para a vida toda são as fotos familiares com desconto.

As empresas têm que pensar no pós-venda para fidelização dos clientes, enviando mensagens de agradecimento após a compra e oferecendo cupons de desconto para futuras compras.

Então esteja atento a o que as mães buscam, desejam e pretendem ganhar. Analisar a concorrência, adaptando suas estratégias para se destacar. O importante é você tocar o coração de sua mãe com um abraço afetuoso, beijo carinhoso e momentos memoráveis. O presente faz parte, mas não é tudo.