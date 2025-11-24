Foto: FERNANDA BARROS Empreendedorismo e uso de IA

Há uma expectativa enorme para 2026, pois há tendências estruturais e oportunidades de negócios que estão emergindo dependendo do perfil de atuação de acordo com o posicionamento da marca, planejamento estratégico e consultoria financeira.

Uma das principais tendências para 2026 é a inteligência artificial (IA), automação de processos e análise de dados.

Aprender a utilizar a IA será um diferencial competitivo. O mercado de análise de dados, automação de tarefas repetitivas e “decisão com dados” vai crescer fortemente. Estima-se que até 2027, 60% das tarefas repetitivas de gestão de dados estejam automatizadas.

Na área de gestão financeira e tributária, oferecer aos clientes serviços de “auditagem de processos financeiros com IA” ou “automação de relatórios financeiros/tributários” é uma grande alternativa.

Outra área será auxiliar no planejamento estratégico para adoção de IA e dados na empresa (governança de dados, ROI de automação) e orientar no posicionamento de marca dessas empresas como “empresas que usam IA para eficiência...

O mercado está cada vez exigindo que as empresas sejam mais sustentáveis tanto para aquisição quanto para investimento: ESG e economia de impacto são alternativas.

A transformação digital e modelo de trabalho híbrido/fluido está consolidado num ecossistema conectado, espaços compartilhados e ferramentas digitais.

Para a marca pessoal ou empresarial: trabalhar o posicionamento de liderança, cultura organizacional, employer branding assume papel estratégico.

O e-commerce está em constante crescimento do comércio digital, não apenas online x offline, integração omnicanal, experiência e personalização.

As oportunidades de negócios que atendem esses ecossistemas (logística, serviços de suporte – marketing, chatbots, consultoria de implementação de e-commerce para clientes tradicionais).

A valorização de habilidades humanas/ marca pessoal e consultoria de nicho à medida que a automação cresce, habilidades humanas como empatia, criatividade, pensamento estratégico e liderança ganham mais valor.

Uma dica de ouro é explorar como seus clientes podem comunicar esse diferencial ao mercado, aos investidores.

Diante das tendências, algumas oportunidades práticas podemos citar: serviços de automação financeira/tributária com IA oferecendo implementação de soluções que automatizam reconciliações, relatórios fiscais, provisões tributárias, liberando tempo para análise estratégica.

Outra área seria um programa de marca pessoal para executivos no contexto híbrido, enfatizando o posicionamento como líder digital, como construir reputação no Linkedin e mídias, como montar conteúdo relevante numa área de IA. Aproveitem as oportunidades e mão na massa no planejamento para 2026.

