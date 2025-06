Como pequenas empreendedoras alavancam negócios com inteligência artificial

A tecnologia transformou o modo de consumir e, com isso, o modo de vender. A inteligência artificial se tornou aliada de pequenos negócios que aprendem a navegar no digital sem perder a essência. Nesta reportagem, você conhece histórias reais e reflexões sobre como empreendedores estão reinventando o presente para não ficarem fora do futuro

A vitrine agora é também uma tela. A propaganda, um vídeo curto no celular. O “passa lá no meu ponto” virou um link no Instagram. Em meio a tantas mudanças, uma pergunta ecoa: como sobreviver e crescer sendo pequeno em um mundo cada vez mais automatizado e veloz?

Entender as conexões entre empreendedorismo, tecnologia e humanidade talvez seja um dos caminhos mais “certos” em meio a tantas transformações, na batalha daqueles que empreendem com propósito e relevância.

Foto: FERNANDA BARROS Empreendedoras do Centro Fashion usam inteligência artificial em diferentes frentes nos negócios

Do ponto de vista prático, os dados apontam um cenário em mutação. Ferramentas de inteligência artificial, antes restritas a grandes empresas, hoje ajudam microempreendedores a gerenciar melhor seu tempo, atrair clientes e profissionalizar suas operações. Mas essa revolução não acontece em silêncio.

Ela pulsa nas feiras, nos bastidores das lojas físicas e virtuais, nos stories de quem faz tudo com o celular na mão e o coração no negócio.

Essa passou a ser uma realidade de muitos empreendedores que buscam se manter atualizados em um mercado hiperconectado, como os lojistas do Centro Fashion, em Fortaleza. O local, que registra uma circulação média de 400 mil pessoas por mês, tem 78% de suas lojas geridas por mulheres empreendedoras.

Leia mais Empreendedoras negras que apostaram no universo geek

Locadoras de videogame driblam o tempo, com alegria e nostalgia

Temperos que criam futuros: o pratinho como gerador de renda para mulheres Sobre o assunto Empreendedoras negras que apostaram no universo geek

Locadoras de videogame driblam o tempo, com alegria e nostalgia

Temperos que criam futuros: o pratinho como gerador de renda para mulheres

O POVO+ conversou com três delas que já incorporaram a inteligência artificial em seu dia a dia, marcado por muito trabalho, dedicação e constante atualização frente às novas tendências tecnológicas. Elas demonstram como a IA, aliada a uma forte presença digital e a um foco no relacionamento humano, tem sido fundamental para o impulsionamento de seus negócios.

Ferramentas como ChatGPT, Canva com IA, CapCut e plataformas de anúncios são exemplos de recursos acessíveis e intuitivos que podem ser implementados por pequenos empresários que estão começando na jornada do empreendedorismo do zero.

Essas soluções permitem, por exemplo, gerar com rapidez e baixo custo textos, legendas, imagens e vídeos personalizados para captar e reter clientes.

Foto: FERNANDA BARROS Entrevistamos tres empreendedoras do Centro Fashion para conhecer suas histórias e como a IA alavancou os negócios. Na foto, Andrea Lima, ceo da loja Mascherina

Tanto especialistas, como lojistas, no entanto, são enfáticos ao afirmar que a “chave do sucesso” não está em delegar tudo aos algoritmos. É preciso encontrar equilíbrio entre a automação e a sensibilidade humana; entre a lógica das máquinas e o instinto que guia os negócios.

Mais do que alimentar planilhas e perseguir métricas, é essencial manter o olhar atento às pessoas e usar as tecnologias a favor do propósito, e não em sua substituição, para garantir relevância e conexão em um mercado em constante transformação.

IA como pilar para a sobrevivência e crescimento dos pequenos negócios

O uso de ferramentas de inteligência artificial deixou de ser apenas um diferencial competitivo para se tornar essencial à sobrevivência e ao crescimento de micro e pequenos negócios no Brasil.

Essa transformação é especialmente perceptível em centros comerciais como o Centro Fashion, em Fortaleza, onde cerca de 78% dos mais de 4 mil pontos de venda são liderados por mulheres que vêm incorporando a tecnologia para inovar, crescer e se conectar de forma mais eficaz com os clientes.

Foto: Fernanda Barros / O POVO Imagem mostra o economista Ricardo Coimbra, professor da Universidade de Fortaleza

Mesmo com equipes enxutas e orçamentos limitados, essas empreendedoras têm recorrido à IA para otimizar processos, economizar tempo e ampliar o alcance de suas marcas. O economista Ricardo Coimbra destaca que a inteligência artificial pode “facilitar o entendimento do comportamento do consumidor, indicando o que produzir e comercializar”, além de contribuir para a gestão e o desenvolvimento de estratégias mais assertivas.

Para ele, o acesso a essas ferramentas tem o potencial de reduzir desigualdades e fortalecer o empreendedorismo. Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ricardo ressalta que a IA pode impulsionar a criação de novas ações e atividades, gerando impactos positivos na relação entre marca e consumidor.

Consultor de negócios do Sebrae-CE, Robson Rangel resume que a digitalização deixou de ser uma vantagem competitiva, como vista antigamente.

Segundo ele, essa passou a ser uma condição básica para a sobrevivência e o crescimento dos pequenos negócios. “Estar presente nas redes sociais, utilizar canais digitais de venda e adotar ferramentas de inteligência artificial são ações que ampliam o alcance, reduzem custos e melhoram a experiência do cliente”, aponta.

“É possível resistir por um tempo sem digitalizar, mas, no cenário atual, isso limita fortemente o potencial de crescimento e coloca o negócio em desvantagem frente aos concorrentes mais conectados”, completa. Diante desse cenário, empreendedoras enxergam nas novas tecnologias aliadas estratégicas a serem utilizadas de forma criativa.

Andrea Lima Dona da loja Mascherina Kalyne Moura Dona da loja KM77 Deysi Silva Dona da loja Dinoo Kids

À frente da KM77, marca voltada para o público plus size, Kalyne Moura viu suas vendas aumentarem em 300% durante a pandemia ao apostar nas redes sociais, como Instagram e TikTok, onde saltou de 2 mil para 15 mil seguidores.

Hoje, ela considera a IA uma verdadeira “amiga” e “sócia” em seu negócio, utilizando diferentes ferramentas tanto para identificar novas tendências e demandas de suas clientes, quanto para criar coleções e planejar conteúdos em vídeo. Sugestões do que vestir, como se comunicar e até mesmo como redigir respostas personalizadas têm transformado interações negativas em experiências positivas para a marca.

“Quando alguma cliente me pergunta alguma coisa, eu não respondo mais como a Kalyne de um ano atrás responderia. Uma vez, uma cliente questionou dizendo que tínhamos produzido uma blusa menor do que a outra. E isso não era possível, porque todo o processo é industrial. Então, fui buscar uma resposta com a inteligência artificial. A resposta ficou tão linda, tão boa, que a cliente entendeu perfeitamente a situação”, relata.

Foto: Fernanda Barros / O POVO ParaTodosVerem: Kalyne Moura em seu box no Centro Fashion enquanto realiza atendimento via smartphone

Apesar do uso frequente da tecnologia, Kalyne faz questão de manter o toque pessoal no relacionamento com o público. “Vou adaptando as respostas, colocando meu jeito. Dá para perceber que sou eu ali, tem o meu dedinho, porque sou que estou dentro do processo, não é só um computador ou alguém respondendo por mim”, continua.

Quem também recorre à inteligência artificial é Andrea Lima, criadora da Mascherina. A marca, que teve início com a venda de máscaras durante a pandemia, rapidamente atraiu 5 mil seguidores no Instagram, um de seus principais canais de venda. Ao migrar para a moda feminina, porém, ela percebeu de vez a importância de integrar o digital ao físico, mantendo-se sempre atenta às novidades.

Ela conta que já virou noites estudando para acompanhar o que fazia sucesso nas redes, mas não apenas pelas tendências que precisava acompanhar. Era preciso ter domínio técnico para entender quais ferramentas deveria utilizar e como.

Foto: FERNANDA BARROS ParaTodosVerem: Andrea Lima organiza o estoque em seu box, Mascherina, no Centro Fashion

Foi assim que descobriu aplicativos como o ChatGPT e CapCut, que passaram a ajudá-la na criação de roteiros e descrições para postagens, ajustando a linguagem de acordo com a identidade da marca. A inclusão de legendas automáticas em vídeos para torná-los mais acessíveis e o auxílio para pensar estratégias de comunicação também foram recursos incorporados por Andrea no processo de digitalização.

Já Deysi Silva é responsável pela Dinoo Kids, loja especializada em roupas infantis masculinas com o propósito de “criar momentos felizes” para as famílias.

Ex-agente de turismo, ela mudou para o setor da moda e hoje utiliza a inteligência artificial em diversas frentes da empresa. Mesmo com essas facilidades digitais, faz questão de manter uma equipe interna dedicada ao marketing.

Foto: Arquivo pessoal ParaTodosVerem: Deysi Silva à frente de sua loja Dinoo Kids, no Centro Fashion

Segundo Deysi, o uso da IA começou recentemente e já resultou na implementação de sistemas de CRM "Sigla inglês para Gestão de Relacionamento com o Cliente, é um conjunto de práticas, estratégias e tecnologias que as empresas utilizam para gerenciar e otimizar a interação com seus cliente" para monitorar atendimentos e aprimorar o desempenho da equipe comercial. As ferramentas também têm sido utilizadas para auxiliar na criação de estampas e na otimização da produção, e futuramente deverão ser aplicadas na animação dos mascotes da marca.

O tópico mais sensível e fator de uma dúvida compartilhada por todas as empreendedoras é sobre a automação do atendimento, sobretudo via WhatsApp.

Com receio de perderem a identidade da marca e o vínculo com suas clientes diante da frieza das mensagens automáticas, elas ainda preferem manter o contato individualizado, chamando pelo nome e valorizando o calor humano.

“A venda é o fechamento do atendimento, é o final. Existe todo um processo de acolher e entender as necessidades dos clientes. Às vezes, o cliente nem vai efetuar a compra naquele momento, talvez porque não era prioridade, o valor estava fora do orçamento ou porque simplesmente não encontrou o que queria. Mas pode ter certeza de que, se a pessoa for bem acolhida, ela vai voltar e vai te indicar para outras”, reflete Deysi sobre o processo de atendimento, tanto virtual quanto presencial.

Para conhecer cada uma das histórias dessas empreendedoras, basta clicar nas fotos abaixo.

Da dor à costura: como Andrea Lima transformou desafios em autoestima e moda inclusiva

i Saiba mais Foto: Fernanda Barros / O POVO





De cicatrizes à costura: a trajetória de Kalyne Moura, uma empresária que transformou dor em moda com propósito

i Saiba mais Foto: Fernanda Barros / O POVO









Deisy silva transforma a venda de roupas infantis em missão de acolhimento e propósito familiar

i Saiba mais Foto: Arquivo pessoal









IA como aliada estratégica no dia a dia do pequeno empreendedor

Com soluções acessíveis, práticas e baratas, a inteligência artificial consegue atender micro e pequenos empresários nos mais diversos setores. O economista Ricardo Coimbra destaca seu impacto, especialmente no varejo popular, ao afirmar que a IA “ajuda a entender o comportamento do consumidor e a direcionar melhor a produção e a comercialização”.

Para ele, a tecnologia também contribui para a gestão e para o desenvolvimento de estratégias de relacionamento com o cliente. Segundo ele, um dos benefícios e aplicações pode ser na análise de dados de vendas e comportamento dos clientes. “A IA pode identificar falhas em processos de gestão, produção e comercialização”, explica Coimbra.

Ele continua afirmando que, como consequência, “aqueles que utilizarem de forma correta e efetiva, poderão ter um um crescimento no mercado, lucratividade e uma melhoria de desempenho no setor de atuação”.

Foto: Fernanda Barros / O POVO ParaTodosVerem: Imagem de uma vendedora utilizando ChatGPT

Um dos principais desafios da adoção da IA, porém, está em equilibrar automação e atendimento humanizado, conforme as próprias empreendedoras do Centro Fashion relatam.

Para o especialista de negócios do Sebrae-CE Robson Rangel, o segredo é direcionar a automatização para demandas que de fato podem ser delegadas à uma máquina, e não para aquilo que é a alma do negócio.

"A chave é automatizar as demandas repetitivas e simples, mas manter o atendimento humano para situações mais complexas e emocionais", afirma, sugerindo dicas para a adoção das IAs:

​

“A combinação ideal é agilidade da máquina mais a empatia do ser humano”, menciona.

Na mesma linha de raciocínio, Ricardo Coimbra reforça que o uso da inteligência artificial precisa estar alinhado com a identidade da marca e o perfil do público-alvo. “O empreendedor deve interagir com a IA e observar se a comunicação está sendo realmente compreendida pelo consumidor final”, destaca.

Foto: Sebrae/CE ParaTodosVerem: O analista de negócios do Sebrae/CE, Robson Rangel, durante uma palestra

Para ele, é fundamental que a linguagem utilizada reflita os valores da empresa, os interesses do cliente e o posicionamento dos produtos, evitando uma abordagem genérica e robotizada.

“A inteligência artificial precisa ser usada de forma estratégica, respeitando as particularidades de cada negócio e buscando se aproximar dos desejos e comportamentos do consumidor. Não pode ser uma solução padronizada para todos, mas personalizada, refletindo o que realmente faz sentido para aquele cliente específico”, continua.

Ferramentas acessíveis para começar

Para quem está iniciando no uso da IA, há diversas ferramentas intuitivas, com planos gratuitos e tutoriais fáceis de seguir. Abaixo, confira algumas delas: