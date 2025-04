Edy Star continua vivendo sem pudores

Foto: Divulgação Biografia misturada com autobiografia conta a história de Edy Star, artista do glam rock nacional

Quem acompanha Edy Star nas redes pode tirar uma conclusão: ele viveu bastante. Viveu não, vive, pois, aos 87 anos e tendo passado por algumas barras pesadíssimas, ele segue firme nos palcos cantando e performando o personagem que ele criou. Sim, por que Edivaldo Souza nasceu para criar Edy Star, símbolo underground do glam rock nacional - embora ele mesmo nem dê muito cartaz para esse rótulo.

A vida de altos e baixos de Edy está resumida do livro "Eu só fiz viver" (Popesauro), de Ricardo Santhiago. Historiador, professor e comunicólogo, Ricardo também lançou "A história incompleta de Miriam Batucada" pela mesma editora em 2024. De certa forma, os livros se complementam, pois, tratam das figuras mais marginalizadas do mítico disco "Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta Sessão das 10" (1971), que contava ainda com Raul Seixas e Sérgio Sampaio (1947-1994). Sérgio está longe de ser um medalhão da MPB, mas vem sendo redescoberto pelas novas gerações. Já Raul também tem um perfil marginal, mas teve tempo de ver o próprio sucesso popular.

Já Edy precisou se virar um bocado para se manter com dignidade ao longo da vida. Natural de Juazeiro, na Bahia, ele é da mesma terra de João Gilberto, Ivete Sangalo e do "novo baiano" Luiz Galvão. Mas ele nem de perto roçou o sucesso comercial ou lotou estádios com suas canções. Fã de cinema, rádio e teatro, ele não vem de uma família de músicos, mas conseguiu desenvolver muitos talentos que apresentava nos palcos e na TV de Salvador, onde foi morar aos 2 anos.

Na juventude, ele até conseguiu um emprego na Petrobrás, mas abandonou depois de um ano e meio para trabalhar em circo. Depois dessa fase, tornou-se artista plástico, mas, quando foi tentar a vida no Rio de Janeiro, o aperto foi grande e chegou a se prostituir. Já adulto e depois de muitas idas e vindas, reencontrou o amigo Raul, à época produtor da CBS e já querendo dar os primeiros passos como artista. E foi aí que Edy foi convidado para entra na Ordem Kavernista, álbum que foi censurado pela própria gravadora e só veio a se tornar uma joia cult com o sucesso do "maluco beleza".

O resultado desse desconjuntado encontro foi uma série de desavenças e um afastamento entre as partes da Grã-Ordem. Mas, três anos depois, ele gravaria "Sweet Edy" (1974), em que colocaria no mesmo balaio inéditas de Gilberto Gil, Roberto e Erasmo Carlos ao lado de um clássico de Lupicínio Rodrigues. No livro, Edy faz pouco do álbum que deu a ele o tal posto de solitária "estrela do glam rock" local. No entanto, do encarte ao modo de cantar, é possível perceber o deboche, a androginia e a personalidade de uma figura assumidamente gay numa época em que isso, por si, era sinônimo de censura, bullying e outras violências.

"Eu só fiz viver", sob o argumento de chegar mais próximo da verdade, traz um texto todo entrecortado pela voz do próprio biografado. O resultado nem sempre funciona e deixa a desejar outras vozes completando a história. Muitas vezes o discurso do biografado soa informal demais, às vezes desnecessário, mas deixa transparecer velhas mágoas, angustias mal resolvidas e uma falsa vontade de deixar para lá o que não deu certo.

E muitas coisas não deram certo. Ele chegou a planejar o suicídio, mas desistiu quando se mandou para a Espanha onde trabalhou como apresentador em shows eróticos. Voltou curado logo depois de tratar um câncer de próstata. Por aqui, viu inúmeras comunidades no Orkut que cultuavam Raul Seixas e queriam conhecer cada pessoa que pudesse falar sobre o profeta roqueiro. Edy entre elas e isso marcou um novo momento de sua história que ganhou novos discos, novos palcos, parcerias, relançamentos e muitas participações em projetos coletivos. Nada disso tirou dele a aura marginal, mas talvez ele nem queira isso.