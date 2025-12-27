Da narrativa à realidade

Foto: Reprodução / Redes sociais ￼UIRAPONGA, distrito de Morada Nova (CE), viveu expulsões de moradores

Escrevi num domingo, não publiquei imediatamente, dei um tempo. Foi num dia diferente, pelo menos para mim. Numa manhã, após sair do Hospital, hábito que cultivo há 35 anos, dirigi-me para encontrar minha irmã. A poucos metros da sua casa, resolvi parar numa venda para comprar algumas surpresas para o domingo de Páscoa. Ao descer do carro fui surpreendido por um jovem nervoso e agressivo, descendo de uma moto. Apontou-me um revólver aparentemente velho, não hesitou em bater com o cano no meu tórax.

Não vou entrar nos detalhes, já que isso é diário para milhares de cearenses. Mas o que mais me surpreendeu foi a postura da polícia ao chegar no local do assalto. Naquela ocasião, o policial sem sequer descer do carro, disse-me, ao ser informado por amigo que se tratava de um médico e ex-secretário de saúde do Estado, "não tem problema, é rico". Naquele momento tive dúvida se a minha indignação se devia à violência ou ao descaso com a sociedade. Entre o discurso de um governo fraco, essencialmente por sua forma medíocre, amparado por um esquema de sedução dos poderes, à situação calamitosa em que estamos.

Não que sejamos únicos, mas estamos entre os piores indicadores de violência no Brasil. Assim como todos vocês, a reação tem uma mistura de vários sentimentos, entre eles impotência e, sobretudo, tristeza. Depois de algumas reflexões, resta-nos crer que em algum momento, mudaremos. Pois, de nada adianta falar do passado, de uma nação que desde o início foi extorquida. Para quem não sabe, por curiosidade, era proibido aos que estavam no Brasil emitir notícias a Portugal, ensurdecendo os absurdos.

Passados todos esses anos, já é o momento de romper com esse "homem cordial", afeito a informalidade, adaptando-se em qualquer situação. Se por um prisma é conveniente, por outro induz ao jeitinho brasileiro, associado à corrupção, à falta de civismo e ao personalismo.

Dizer que a educação é a solução para todos os males, parece-me simplista e infantil, quando não se esclarecem os métodos e os objetivos, quando assistimos aos sucessivos erros. Refiro-me a uma realidade perversa, um desempenho trágico das competências cognitivas dos alunos do ensino público. Em dados publicados em 2025 constatamos que somente 5% dos alunos de escola pública atingem conhecimento mínimo em matemática. Infelizmente os resultados são bem diferentes das narrativas.

Cabe-nos responsabilizar as nossas lideranças. Uma parte importante dessa mudança, da transformação, de impedir essa sentença determinista de "sempre foi assim e não vai mudar", passa, evidentemente, pela política. A frase de "esse é o jogo", que ouvi de uma certa liderança do nosso Estado, fez a autointitulada esquerda crer que era preciso entrar no jogo para mudar. Embora, do ponto de vista da história, pareça tolice, passaram a vestir o papel da antítese de suas propostas. Ou seja, chegaram para mudar, se corromperam, e, agora, fazem parte do sistema. Assim mesmo, a teimosia é um surto, e nesse, empregamos uma força que não reconhecemos. Nessa ruptura que está por acontecer.



