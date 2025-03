Hora de desnaturalizar as penas no Carnaval

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-02-2024: Movimentação nas lojas no Centro com alta nas vendas de produtos de Carnaval, enfeites, fantasias e adereços. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Tramita na Câmara dos Deputados, desde 2019 o PL 1097/19, do deputado Célio Studart, que proíbe a utilização de penas e plumas de origem animal para a produção de fantasias e alegorias, incluindo as carnavalescas. Nele, foi apensado o Projeto de Lei n° 348/2020, do Deputado Eduardo Bismarck, proibindo, em todo o território nacional, a confecção, a importação, a comercialização e o uso de fantasias e adereços confeccionados com pele, couro ou pena de origem animal. O Estado de São Paulo já possui legislação nesse sentido.

O voto do relator Nilto Tatto ressalta a senciência dos animais. Eles sentem dor, frio, fome, sede e medo. A utilização de partes de seu corpo, como as penas de aves, para a fabricação de adereços de fantasia não pode mais ser tolerada. Há alternativas sintéticas, sem qualquer envolvimento de animais que estão amplamente disponíveis. A coleta dessas penas, é realizada de maneira extremamente cruel, com práticas como amarrar as pernas ao pescoço dos animais e arrancá-las à força. Uma indústria de exploração que perpetua maus-tratos e que não deve mais ser tolerada. Os animais tem pressa. Seja na aprovação da lei. Seja na conscientização da sociedade para não consumir produtos com sofrimento de animais.

Buraco quente vegano

Pela chef Jéssica Freitas, do Pimenta Vegana.

1 xícara de proteína de soja hidratada

1 cebola

2 dentes de alho

1/2 pimentão vermelho

1/2 pimenta dedo de moça

1/2 cenoura ralada

sal e pimenta do reino a gosto

1 sachê pequeno de extrato de tomate

pimenta do reino

1 colher de chá de cominho

2 colheres de chá de páprica defumada

4 colheres de sopa de óleo ou azeite

Pão francês/carioca



Preparo

Refogar a cebola, o alho e o pimentão vermelho até começarem a dourar, acrescentar a cenoura, refogar mais um pouco e temperar com sal, pimenta de reino e páprica defumada. Colocar a soja já hidratada no refogado, acertar o sal e colocar o cominho. Refogar por mais 2 minutos e adicionar o extrato de tomate.

Sirva com pão francês/carioca.

A Fuga das Galinhas

Um clássico das produções infantis que provocam uma reflexão sobre a exploração dos animais nas fazendas, o longa é uma das animações em stop motion com maior bilheteria do cinema e que teve sua continuação com A Fuga das Galinhas 2. Vale a pena maratonar no feriadão.

Esperando adoção

A fofura da foto ainda está sem nome, esperando sua adoção. Ele tem 45 dias, tem uma irmã e um irmão tão lindos quanto ele. Estão todos vermifugados. Prontinhos para levar a felicidade para sua vida. Envie uma mensagem pelo Insta

@ongdeixaviver.