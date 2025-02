Os riscos pandêmicos da escala industrial de exploração de animais

Foto: Divulgação / Adobe Stock ALGUNS casos ocorreram pelo consumo de carnes de galinha ou peru contaminados

A tese mais forte da comunidade científica sobre a origem do Coronavírus é que tenha sido por meio do consumo de carnes de animais. Átila Iamarino, divulgador científico, publicou recentemente em suas redes sociais um vídeo denunciando a maior crise de gripe aviária nas granjas de ovos dos Estados Unidos.

Com mais de 1 milhão de seguidores, o influenciador já havia postado um vídeo relatando os riscos de novas contaminações com potencial pandêmico, oriundos da exploração de animais em escala industrial nas fazendas, quando foi detectada a contaminação de gripe aviária em vacas.

Desta vez, o alerta foi motivado pela morte de gatos nos Estados Unidos, contaminados com gripe aviária. Alguns casos ocorreram pelo consumo de carnes de galinha ou peru contaminados. Outros casos tiveram como causa o consumo de leite cru não pasteurizado de vacas contaminadas por gripe aviária. Recentemente, foi descoberta uma outra linhagem de gripe aviária em patos nos Estados Unidos.

Esses novos fatos acendem um alerta e ampliam a reflexão sobre a exploração de animais como negócio, pelos seus impactos éticos, ambientais e na saúde pública.

Receita de bolinho de Okara

Bolinho de Okara Crédito: Divulgação

Pela Chef Ana Mota, do Terrana.

Ingredientes:

300g de Okara (bagaço do leite de soja)

100 g de aveia



100 g de cebola em cubinho



100 g de coentro picado



100 ml de leite de coco



100 gramas de pimentão vermelho



50 g de alho



100 g de amido de milho



5 g de páprica defumada



5 g de lemon pepper



Sal e pimenta a gosto



Óleo para fritar



Preparo

Em uma frigideira refogue todos os temperos. Em um bowl misture todos os ingredientes. Faça bolinhas, passe na farinha de rosca e frite em óleo quente.

Comissão de meio ambiente aprova dia nacional do veganismo

O PL 1489/2024, da deputada Duda Salabert - PDT-MG, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e segue para avaliação na Comissão de Saúde. A proposta é que o dia 2 de abril seja o Dia Nacional do Veganismo, para promover a conscientização sobre os benefícios do veganismo para os animais, a saúde humana e o meio ambiente.

Audiência contra exportação de animais vivos

Foi realizada uma audiência contra exportação de animais vivos Crédito: Divulgação / Adobe Stock

Ativistas e instituições comprometidas com a causa animal continuam mobilizados para a audiência pública sobre a proibição de exportação de animais vivos, que ocorrerá no TRF-3, no próximo dia 19 de fevereiro. É importante a conscientização de toda a sociedade sobre o sofrimento imposto a animais amontoados durante semanas, viajando em navios de carga.