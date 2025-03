7% dos brasileirossão veganos

Foto: ADOBE STOCK ALIMENTAÇÃO saudável e proteica

Acaba de ser divulgada a pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), que aponta a tendência de crescimento da adesão ao veganismo no Brasil. A pesquisa de abrangência nacional, foi realizada entre 9 e 11 de dezembro de 2024 e contou com uma amostra de 2.006 entrevistas de brasileiros com 16 anos ou mais em diferentes regiões do país.

A pesquisa revelou que 7% da população brasileira, quase 15 milhões, concorda totalmente ou em parte com a afirmação de que é vegana e que 74% da população concorda, em algum grau, com a possibilidade de parar de consumir carne em prol da própria saúde, 43% consideram o meio ambiente um fator determinante, enquanto 42% mencionam a causa animal. Entre os entrevistados, 22% afirmam já ter tentado parar de comer carne em algum momento.

Esses resultados confirmam a crescente conscientização sobre o consumo de produtos de origem animal e apresentam a forte tendência de mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. Uma boa notícia para os animais, para a saúde pública e para o meio ambiente.

Em 2018, 14% já eram vegetarianos

Os dados do Datafolha complementam pesquisa de 2018, realizada pelo Ibope Inteligência, também para a SVB. Naquele recorte, 14% da população brasileira se identificava como vegetariana. Classificação que abrange pessoas que não comem carnes de origem animal, mas consomem ovos e/ou laticínios. Os veganos são vegetarianos estritos e excluem do seu consumo qualquer produto que tenha exploração de animais na sua cadeia produtiva e na sua comunicação.

Dê um lar para Flow

Foto: Arquivo Pessoal Gatinha Flow

O filme "Flow", que acaba de conquistar o Oscar de Melhor Animação, está contribuindo para diminuir o preconceito com os gatos pretos. Esse pretinho lindo chama-se Flow. Ele é muito esperto, tem 4 meses, tem castração garantida e está testado negativo para FIV e FELV. Contato com a ONG Deixa Viver - @ongdeixaviver.

Receita de rubacão vegano

Pela Chef Jéssica Sousa Freitas, do Pimenta Vegana.

Ingredientes

2 xc de arroz branco cozido

3 xc de feijão fradinho cozido

Cubos de tofu

Linguiça vegana em cubos

1 xc de creme de castanha

1 cebola roxa

3 dentes de alho

1 Pimenta de cheiro

Sal e Pimenta do reino à gosto

2 folhas de louro

1 maço de coentro

Preparo

Fritawr a linguiça e os cubos de tofu, reservar. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, o louro e a pimenta de cheiro até começarem a dourar. Acrescentar o arroz e o feijão, temperar com sal e pimenta do reino. Depois de refogados, colocar o tofu, a linguiça e o creme de castanha. Mexa até ficar homogêneo e finalize com coentro.