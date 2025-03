Peixe é carne? A compaixão na quaresma

Foto: TONO BALAGUER/ADOBE STOCK NO jejum de abstinência de carnes é estranho comer peixe

A quaresma são os quarenta dias da fé cristã, que antecedem a Paixão, morte e ressurreição de Cristo na Páscoa. É o período no qual católicos fazem jejum e abstinência de consumo de carne, durante toda a quaresma, ou nos dias obrigatórios prescritos pela Igreja, que são a quarta de cinzas e a sexta-feira santa.

Para o Padre vegano Paulo Cesar Rosa da Conceição, no jejum de abstinência de carnes é estranho comer peixe, como se não fosse um animal ou não tivesse sangue. Então o jejum acaba não acontecendo, pois quem come peixe também está ingerindo um animal e seu sangue. Segundo o padre, a doutrina a este respeito é mal compreendida, pois o Catecismo da Igreja Católica, art. 2042, diz em seu quinto mandamento que deve-se "Jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja".

Nas palavras do Padre Paulo César: "A mídia e o comércio investem nestas datas cristãs e acabam fazendo com que sejam, genuinamente, datas pagãs, frente à ignorância popular e a falta de compaixão. O que falta para quem louva a Deus com banquetes de peixes é a graça da coerência".

Disponível gratuitamente no site da Sociedade Vegetariana, o "Meu Prato Vegano” foi desenvolvido pela nutri Tatiana Consoli. É baseado no padrão alimentar brasileiro e nas Dietary Reference Intakes (DRIs) e traz planos dietéticos de 1200 a 3200 kcal para adultos, com adaptações para grávidas e lactantes. Um guia prático e seguro para uma alimentação vegana equilibrada para vegetarianos, veganos, simpatizantes e profissionais de saúde. Baixe agora em svb.org.br/livros

O despertar da compaixão



"O Despertar da Compaixão", de autoria do Padre Paulo Cesar Rosa da Conceição

A quaresma é um período de evolução espiritual e fortalecimento da conexão com a fé Cristã. Uma boa dica para esse momento é a leitura do livro “O Despertar da Compaixão”, de autoria do Padre Paulo Cesar Rosa da Conceição, que gentilmente colaborou com a nossa coluna de hoje. Ele traz reflexões do Antigo Testamento sobre a compaixão animal e o veganismo.

Salada refrescante

Receita da Chef Jéssica Sousa, do Pimenta Vegana.



Ingredientes

1 cenoura ralada

1xc de repolho em tiras finas

4 folhas de rúcula

4 folhas de alface da sua preferência

1/2 xc de maçã em cubos

1xc de grão de bico cozido

1xc de macarrão penne cozido firme

sal a gosto

Molho

Suco de 1 limão, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de tahine, uma pitada de orégano.



Preparo

Coloque a cenoura ralada, a acelga em tiras, as folhas de rúcula inteiras e o alface cortado grosseiramente em uma tigela. Adicione a maçã, o grão de bico e o macarrão, acerte o sal e misture. Finalize com todo o molho.