Agricultura celular para salvar o planeta

A busca por proteínas alternativas ao atual sistema alimentar está cada vez mais acelerada em todo o mundo. Isso porque precisamos correr mais rápido do que o agravamento da crise climática, que tem escalado de forma preocupante desde o ano passado. O caminho feito por décadas de conscientização da sociedade parece ter fracassado.

Grupos e governos ancorados na economia da exploração de animais e da natureza não querem abrir mão desse grande filão financeiro. Não importa o custo ao Planeta, às pessoas e aos animais. Um modelo cruel, que nutre um círculo vicioso de males para a sociedade, com o sacrifício de animais inocentes, super exploração dos recursos naturais, derrubada de florestas, uso intenso de monoculturas que empobrecem o solo, uso de agrotóxicos. Tudo isso é vetor de riscos de zoonoses, desenvolvimento de superbactérias e de doenças graves que matam, causam sofrimento e sobrecarregam o sistema de saúde.

A agricultura celular utiliza tecnologias para desenvolver proteínas à base de plantas, cultivadas a partir de células ou obtidas por fermentação. É um caminho sem volta para salvar o planeta, os animais, trazer segurança alimentar e mitigar o impacto ambiental do sistema alimentar.

Financiamento para pesquisa

O GFI (The Good Food Institute) abriu a Chamada de Propostas de Pesquisa 2025, para projetos inovadores e de acesso aberto, que impulsionem as proteínas alternativas. O financiamento de até US$ 250 mil, para projetos de até 24 meses, que abordem o desenvolvimento: 1) de ingredientes obtidos por fermentação para carnes vegetais análogas ou 2) de linhagens celulares para carne cultivada. Financiamento adicional para colaborações com pesquisadores que estão ingressando na área. Webinar informativo será dia 8/abril, às 10h. Inscrições aqui https://n9.cl/zgq48

Itacupa pousada vegana

O Vegan Lovers Weekend, evento mensal da Itacupa Healthy Vegan & Foil Center, acontece sempre nos segundos sábados do mês. O próximo será 12 de abril. A pousada oferece pacotes especiais de hospedagem alimentação, com feira vegana agroecológica, vivência de yoga e apresentações artísticas/musicais. A Itacupa é pé na areia e fica na Tabuba.

Macarrão ao molho com cogumelos

Pela Chef Jéssica Sousa, do Pimenta Vegana.

Ingredientes

1/2 pacote de macarrão espaguete, 100g de cogumelos, 1/2 litro de leite vegetal, 1/2 cebola, 1 folha de louro, noz moscada, 4 colheres de sopa de trigo, 4 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino à gosto

Preparo

Leve os cogumelos com sal para saltear em uma frigideira. Reserve. Coloque o macarrão para cozinhar até ficar levemente macio. Na mesma frigideira doure a cebola junto com o louro em fogo baixo, adicione a farinha e aguarde cozinhar até ficar levemente dourado. Junte o leite vegetal ao refogado e mantenha no fogo até ganhar consistência cremosa. Acerte o sal, coloque a pimenta e a noz moscada ralada. Por último, coloque o macarrão e sirva com torradas e mais azeite.