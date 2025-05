As mamães vacas transformadas em máquinas de leite

Foto: Divulgação / Adobe Stock Foi realizada uma audiência contra exportação de animais vivos

As vacas são animais sociáveis, que formam amizade em seus grupos e demonstram emoções com expressões faciais e sons. Assim como as mães de todas as espécies, têm fortes vínculos maternais, são amorosas com seus filhotes e têm o instinto de amamentar e proteger a cria.



Contudo, na indústria leiteira, elas não têm a chance de ter um companheiro, formar suas famílias, amamentar seus filhotes e jamais ter um dia das mães feliz. Elas são inseminadas de forma forçada ao longo de suas vidas, para impor uma gravidez após a outra, para produzir muito leite - que originalmente se destinaria aos seus filhotes. Estes, geralmente, são separados de suas mães logo após o nascimento, quando elas expressam imensa dor, mugindo por vários dias. Os bezerros machos costumam ser descartados e as fêmeas reproduzirão o ciclo de exploração de suas mães: estupro, gravidez e ordenha, que só se encerra quando se tornam incapazes de gerar filhotes e serão abatidas e vendidas como carne de segunda.



Investigações da Mercy for Animals já flagraram, em fazendas brasileiras, vacas sendo agredidas com canivetes, tesouras, cabos de vassoura, barras de metal, socos e chutes violentos.

Leite de dor e pus



HIPOCALCEMIA ou Síndrome da Vaca Caída é a descalcificação óssea das vacas devido à grande demanda de cálcio para produção de leite. Elas ficam tão fracas que não conseguem se levantar.



PUS NO LEITE é comum devido às dolorosas feridas e inflamações nas mamas e nos úberes das vaquinhas, geradas pela ordenha feita por máquinas várias vezes ao dia e o estímulo à produção de leite maior do que o que seria normal.

Números da exploração materna



16 milhões de vacas vivem exploradas para produção de leite no Brasil (IBGE)



77% das fazendas de leite dos 100 maiores produtores do Brasil mantém as vacas

confinadas em currais pequenos, precários e sujos, quase sem acesso a áreas de pastagem



Cerca de 30% a 50% das vacas leiteiras sofrem com inflamações nas mamas



500 mil células somáticas (que inclui pus) por ml de leite cru refrigerado é permitido pela legislação brasileira - é impossível separar o pus do leite

A marca de bebidas vegetais da Usibras Alimentos relança sua linha de leites com mais nutrição, mantendo o sabor e o propósito de oferecer saúde de forma mais acessível. Com um portfólio produzido a partir da castanha de caju, a marca relança as versões Amêndoas e Mix de Nuts, Castanha Natural, Castanha Assada e Amêndoas, Mix de Nuts e Cacau, agora com adição de Veg Cálcio e das vitaminas D, B2 e B12, atendendo a demanda crescente por leites vegetais com perfil nutricional mais completo, especialmente os adeptos de dietas plant-based, pessoas intolerantes e alérgicos.