A violência contra animais e a teoria do elo

Foto: Alexia Khruscheva / ADOBESTOCK ￼ESTUDO avalia casos de violência contra animais

Desde a década de 1960, pesquisas realizadas nos Estados Unidos, revelam características específicas de quem comete violência contra animais e a probabilidade de cometerem outros crimes. Os estudos avaliaram uma ampla base de homicidas e outros criminosos violentos, inclusive crianças, com entrevistas e levantamento de dados que embasaram o que Phil Arkow e Frank Ascione denominaram Teoria do Elo, ou do Link.

Já foram mapeadas também conexões complexas entre violência doméstica, abuso infantil e crueldade animal. Como o exemplo de casos de ação triangulada, quando o agressor utiliza alvos mais vulneráveis como vítimas, incluindo animais, para afetar emocionalmente a mulher, que sinalizam como os maus-tratos a animais devem ser considerados também como marcadores de violência familiar.

Especialistas acreditam que, para alguns casos, o tratamento com profissionais de saúde mental pode ser eficaz. Mas, a Teoria do Elo nos inspira a agir de forma preventiva, com a construção de uma nova cultura de respeito aos animais desde a infância, começando pela desnormalização de todas as formas de exploração animal e do consumo de produtos de origem animal.

Crueldade com o cavalo com patas decepadas

Causou revolta nacional o caso recente do cavalo que teve as patas decepadas pelo próprio tutor, enquanto ainda estava vivo e desmaiado por exaustão, após uma longa cavalgada em Bananal-SP. O crime foi enquadrado na lei 9.605,/98, como lesão corporal, dano simples e perturbação da tranquilidade, que gera pena máxima inferior há dois anos. O autor confesso foi liberado e o processo seguirá em um juizado especial para conciliação e aplicação de medidas alternativas devido à natureza "mais leve" do delito.

14/SET - Ato nacional contra a violência aos animais

Em resposta à crescente onda de crimes contra animais em todo o país e a tantos casos brutais sem punições, cidadãos de diversas regiões se unirão em um ato nacional por justiça e dignidade animal, que acontecerá simultaneamente em várias cidades. O objetivo é cobrar penas mais severas para agressores e a ampliação da Lei de Proteção Animal, que atualmente contempla somente cães e gatos. Em Fortaleza, o ato acontecerá no Aterro da Praia de Iracema - Av. Historiador Raimundo Girão esquina com Idelfonso Albano, 17h.

Metodologia do FBI

O FBI - Federal Bureau Investigation, desde 1970, adota a Teoria do Elo como metodologia investigativa para solução e até prevenção de crimes, monitorando pessoas com ocorrências de maus-tratos a animais. A conexão entre violência animal e humana é também um problema de saúde pública e deve ser articulada de forma integrada e multidisciplinar para ação proativa na prevenção de crimes e proteção de vítimas.



