Transição da pecuária dobra renda do produtor

Lançado na Agrizone da COP30, o relatório "Aumentando a Renda, Respeitando o Planeta, Nutrindo Pessoas", coordenado pela ProVeg Brasil e realizado pela Organização Cooperativa de Agroecologia - OCA, revela que a transição da pecuária para Sistemas Agroflorestais (SAFs) vegetais pode aumentar a renda líquida do produtor rural em 110% por hectare, e com emissões negativas de carbono, já que captura mais gases de efeito estufa do que emite - ao contrário da pecuária. Quando a pecuária bovina de baixa produtividade dá espaço para SAFs vegetais biodiversos, com alta renda e acesso a mercados especiais, esse aumento pode chegar a 1525%.

As agroflorestas vegetais se mostraram mais promissoras do que qualquer tipo de pecuária (gado para corte, gado leiteiro, aves e suínos), em todos os biomas brasileiros, quando se avalia o potencial de aumento de renda para o produtor. "O Brasil não precisa escolher entre uma economia forte e a proteção climática. Os SAFs vegetais são uma matriz de produção alimentar mais resiliente, justa e capaz de gerar mais valor na mesma área usada pela pecuária, além de regenerar áreas degradadas", afirma Aline Baroni, diretora da ProVeg Brasil.

Mais emprego e renda no campo

Segundo o relatório "Aumentando a Renda, Respeitando o Planeta, Nutrindo Pessoas", apoiando a agricultura familiar, a transição para SAFs também fomenta o emprego e a diversificação da geração de renda, podendo diminuir a migração rural. A pesquisa revelou que, para cada R$1 milhão de produção anual em SAFs vegetais, são gerados 30 empregos na cadeia. Na pecuária, em média, o mesmo investimento gera apenas 7.

Pecuária é a emissora de gases do Brasil

60% do total de emissões do país vem da pecuária - bem à frente do transporte e energia, segundo cálculos baseados no Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG)

80 vezes maior é o poder de aquecimento do dióxido de carbono proveniente da emissão de gás metano da fermentação entérica do gado - as emissões de metano do rebanho bovino brasileiro são superiores à emissão total da Itália.

90% do desmatamento da Amazônia foi para abertura de pastos, entre 1985 e 2023, de acordo com o Mapbiomas.

Projeto piloto de transição no Paraná

Projeto piloto da ProVeg Brasil para transição está sendo realizado no Paraná, no município de Ortigueira. O Projeto Cultiva está oferecendo suporte técnico gratuito para o produtor trocar, gradualmente, o gado leiteiro e de corte por uma agrofloresta e produzirá feijão, milho, banana, melancia, mamão e abóbora, que abastecerão as cantinas escolares da região. Em alguns anos, terá início a produção de café e erva-mate. O projeto contempla o plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica para reflorestamento, como parte fundamental do sistema agroflorestal.



