O mês do veganismo para inspirar a COP30

Foto: Andrii Zastrozhnov / AdobeStock ￼O estilo vegano inclui alimentação vegetal e exclui a crueldade contra animais

O primeiro de novembro é o Dia Mundial do Veganismo e abre o mês que celebra em todo o mundo, o estilo de vida vegano, que exclui a exploração e a crueldade contra animais em todas as suas formas, na medida do possível e praticável. É oportuno que a COP30 aconteça exatamente no mês do veganismo, já que a justiça animal está diretamente conectada com a soberania alimentar e a justiça climática, especialmente na Amazônia.

Dados do MapBiomas mostram que de 1985 a 2022, 88% das áreas desmatadas na Amazônia viraram pastagem. De 2028 a 2022, esse percentual foi de 96,4%. Investigações da Proteção Animal Mundial mostram o uso da triangulação de gado de origem de desmatamento ilegal como estratégia para disfarçar o crime ambiental de frigoríficos. O desmatamento tornou-se um sistema crônico lucrativo para alguns, mas que deixa um legado de prejuízo ambiental, com destruição de biomas que cada vez mais perdem sua capacidade de se regenerar.

Ativistas veganos de todo o mundo estarão presentes em Belém, defendendo um sistema alimentar ético e sustentável, livre do rastro de devastação de florestas por trás do consumo de carne.

Veganismo não é só sobre alimentação

A filosofia vegana exclui também o uso de produtos de marcas que realizam testes em animais ou que usam insumos de origem animal, seja em vestuário, cosméticos, decoração ou qualquer outra forma de exploração, como em eventos de entretenimento e práticas camufladas como esportivas, como rodeios, hipismo e vaquejadas. O veganismo é um compromisso com a proteção de todas as espécies, com o entendimento que animais são seres sencientes, não são objetos, nem produtos, nem estão no mundo para servir à espécie humana.

III Encontro Nacional da União Vegana Antiespecista

O Enuva 2025: Amazônia em foco, está acontecendo em Belém, de 31 de outubro a 2 de novembro. O evento promove debates e mesas temáticas em três eixos: agronegócio, colapso climático e justiça climática no contexto da Amazônia; antiespecismo como ferramenta de descolonização e o papel do veganismo popular na justiça alimentar; e o avançar a luta antiespecista da Amazônia para o mundo. O evento é presencial e online, gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo perfil da União Vegana Antiespecista, no Instagram.

Veganismo da Amazônia em movimento

O VEM - Veganismo Popular em Movimento, coletivo de veganismo popular da Amazônia, em articulação com o mandato coletivo Bancada Mulheres Amazônidas, aprovou o Projeto de Lei 9.920, de 2023, que instituiu o 1o. de novembro como Dia Municipal do Veganismo Popular, em Belém. O coletivo é formado por ambientalistas que defendem o veganismo de base popular e está liderando o ativismo vegano durante a COP30.



