O Plano Greenwashing de exploração animal

Na ressaca da COP30, entre avanços e frustrações, o Plano de Transformação Ecológica do Brasil é preocupante. Ele prevê a recuperação de até 40 milhões de hectares de pastagens sem perda do crescimento da produção de carne animal, com redução de emissões de metano e liberando pastagem para outros usos. Na realidade, o plano estimula a intensificação da pecuária - intensive finishing, com animais confinados em pequenas áreas e engordados para atingir o peso de abate mais rápido.

Contudo, com a meta de abater mais cinco milhões de animais em sistemas intensivos, entre 2020 e 2030, as emissões de metano crescerão junto. A estratégia ignora também impactos graves no bem-estar animal, como problemas de saúde causados pelo rápido ganho de peso. "Para um país em que os sistemas alimentares representam uma fatia tão alta do total de emissões, especialmente da cadeia de origem animal, o Brasil deveria reduzir a pecuária industrial. Esperamos que os caminhos baseados na ciência apontados no Índice de Avaliação dos Sistemas Alimentares apoiem políticas que promovam dietas sustentáveis." Afirma Cristina Mendonça, MFA Brasil.

Lobby da agenda da carne

Relatório da Changing Markets Foundation, "A Agenda da Carne: Excepcionalismo Agrícola e Greenwashing no Brasil", revelou lobby e greenwashing da indústria brasileira de carne, para serem percebidos como parte da solução climática na COP30. "Nosso relatório mostra que o Caminho para Belém foi repleto de propaganda enganosa sobre o meio ambiente, perpetrada pelas mesmas empresas que se esforçam ao máximo para sabotar ações climáticas significativas", disse Maddy Haughton-Boakes, coordenadora da Changing Markets.

Compromisso global de metano

Em 2021, na COP26, 150 países assinaram o Compromisso Global de Metano, para reduzir as emissões de metano em pelo menos 30% até 2030. No entanto, uma nova pesquisa do think tank de finanças sustentáveis Planet Tracker afirma que esse compromisso será inatingível sem a ação das gigantes do agronegócio. O relatório revela que 52 das maiores empresas de carne, laticínios e arroz têm emissões anuais de metano de cerca de 22 milhões de toneladas - juntas, seriam a quinta maior emissora do mundo em CO2 equivalente, quase equivalente às emissões anuais da Rússia.

Paul Watson e Menkay no VEGFEST 2025

Foto: Paul Watson Foundation Paul Watson

Promovido pela Sociedade Vegetariana Brasileira - SVB, a 12ª edição do Vegfest terá a parceria do Centro de Estudos sobre Animais e o Antropoceno (CEAA), que realizará o IV Congresso Internacional de Direitos Animais dentro da programação oficial. O Vegfest integra uma feira com centenas de expositores, cozinha show, palestras e debates sobre ética, direitos animais e outros temas centrais ao veganismo, com participação de nomes de peso como Paul Watson e Menkay (4 a 7/dez-Expo Center Norte-São Paulo).



