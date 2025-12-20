Vítimas do Natal: frangos recheados de dor

Foto: MERCY FOR ANIMALS ￼INVESTIGAÇÃO da Mercy for Animals mostra o ambiente de criações de galinhas

Obrigados a viver confinados em um ambiente lotado, em meio aos próprios excrementos, praticamente sem conseguir se movimentar. Assim é a vida de milhões de frangos criados pela indústria, revelada em investigação secreta feita pela Mercy for Animals - MFA, em janeiro de 2023, em três grandes granjas brasileiras: Copacol, BRF, e JBS, que possuem habilitação para exportar frangos e ração para a União Europeia e outros países.

A investigação mostrou que o ambiente das granjas é sujo e sufocante, com uma média de 13 aves por m2, o que inviabiliza que os animais expressem seus comportamentos naturais. Eles recebem antibióticos na água e na ração devido a baixa imunidade que estimula o desenvolvimento de doenças.

O Chester é o nome dado a uma "ave especial" por um frigorífico. É um frango tão grande que mal consegue andar. Animais sencientes, que são capazes de sentir dor e emoções como alegria, medo e estresse, são criados em um ambiente de terror e ao final são pendurados de cabeça para baixo, afogados e degolados. Um verdadeiro inferno na terra, que não deve fazer parte de uma festa fraterna como o Natal.

Crescimento não natural e doloroso

Foto: Divulgação/ONG Generation Vegan Pecuária promoveu um aumento de cerca de 364% no peso médio dos frangos

Segundo levantamento da GeraçãoV.org, a pecuária promoveu um aumento de cerca de 364% no peso médio dos frangos, que foram geneticamente selecionados para crescer até o tamanho desejado para abate o mais rápido possível. Isso resultou em um crescimento tão acelerado que suas pernas não suportam o peso e seus corações correm o risco de parar.

Um frango aos 56 dias de vida:

Em 1957, pesava 905g

Em 1978, pesava 1,808g

Em 2005, pesava 4,202g



Mobilização nacional pelo Dezembro Verde

A Frente Legal Animalista do Fórum Animal iniciou, neste mês, a mobilização nacional do Dezembro Verde, dedicada à conscientização, prevenção ao abandono e aos maus-tratos contra animais. Vereadores signatários da Pauta Animalista Municipal receberam um conjunto exclusivo de ações e materiais prontos para fortalecer a proteção animal em seus municípios, contendo Projeto de Lei municipal instituindo o Dezembro Verde, sugestões de campanhas educativas e modelo de discurso a ser lido na plenária da Câmara Municipal.

Receita veganas natalinas, por Ivan Di Simoni

O menu tem como pratos principais: Assado de hambúrguer, Beef Wellington, Cogumelhoada, Peru de Tofu Recheado e Tender. Acompanhamentos: Maionese de batatas, Salpicão e Gravy. Sobremesas: Cheesecake de morango e Pavê de Amendoim. Esse é o cardápio do e-book de receitas natalinas do chef e ativista vegano Ivan Di Simoni, lançado pela Generation Vegan. Baixe no perfil do instagram @Ivan.disimoni e abrace o desafio de um Natal verdadeiramente feliz para todos os seres.



