Sucessão de Valim afunila em Caucaia e chapa pode ter Catanho, o que afetaria Fortaleza

Foto: Fabio Lima Vítor Valim costura sucessão após decidir não concorrer a novo mandato como prefeito

Está perto de ser anunciada pelo prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), a chapa de situação para disputar a sucessão no maior município do Ceará depois de Fortaleza. Os nomes são resultado de acordo entre Valim, o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT). Valim anunciou em janeiro que não seria candidato à reeleição.

Nesta terça-feira, Valim reuniu 22 dos 23 vereadores e quatro secretários. Também estava presente Waldemir Catanho, secretário da Articulação Política do governo Elmano de Freitas (PT). O prefeito sinalizou que a chapa será anunciada na próxima quarta-feira, 28.

Como possíveis candidatos, foram citados quatro nomes: o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho (PDT), a deputada federal Luizianne Lins (PT), a deputada estadual Lia Gomes (PDT) e o próprio Catanho.

Opções

Valim deu sinais de preferência por Salmito, pela relação de longa data entre eles. Mas, não seria hoje o mais cotado.

A recepção ao nome de Catanho já foi testada entre os vereadores. Pode haver mudança até o anúncio, mas ele surge com boas possibilidades de ser escolhido.

Consequências da eventual escolha de Catanho

A possível pré-candidatura de Catanho surgiu no Palácio da Abolição. Ela teria consequências para Fortaleza. Ele é aliado desde movimento estudantil de Luizianne Lins. A deputada é pré-candidata a prefeita de Fortaleza. Foi citada também como alternativa em Caucaia. Ao ser perguntada, na rádio O POVO CBN, disse que o assunto não foi tratado com ela. Não demonstrou empolgação com a ideia. Mas, no núcleo do grupo que comanda a política estadual, acredita-se que a opção Catanho a agradaria. E pode abrir caminho para acordo em Fortaleza.

Cores de Caucaia

É considerado certo entre os aliados que a chapa precisará ter pelo menos um nome de Caucaia, para dar cor local a uma candidatura que pretende não ter cara de “estrangeira”. A tendência é o vice sair da Câmara Municipal.

Entre os aliados, são citados para concorrer, inclusive a prefeito, Dr. Tanilo (PDT), presidente da Câmara Municipal de Caucaia, e o vereador Vanderlan Alves (União Brasil), candidato a deputado federal mais votado em Caucaia na última eleição, com 28.360 eleitores.

Outra opção local seria Silvio Nascimento, secretário de Patrimônio e Transporte da gestão Valim, que ficou à frente do passe livre nos ônibus, maior bandeira da gestão. Nascimento já foi vereador, candidato a deputado estadual e chegou a assumir como suplente em 2022. Mas, a tendência é ser um vereador o escolhido para vice.

Lula e Israel

Muita gente escreveu sobre a coluna de ontem, a respeito do comentário de Lula sobre Israel. Uma discussão é sobre se o presidente tem razão ou não no que disse. Eu acho que não, mas não vou aprofundar o assunto por achar que é uma conversa longa demais para caber aqui. É preciso definir o nazismo, já conversa para mais de metro. Depois, derivar para a questão Israel-palestinos-Hamas. Acho que o fundamental não é se Lula está certo ou errado. O meu ponto, que aqui tratei, é se um presidente deve ou não falar o que ele falou.

É tudo que não se espera da diplomacia: meteu o País numa confusão na qual não estava e na qual nada tem a ganhar, obrigou a dar muitas explicações — sempre mau sinal — e deu munição à oposição interna, no momento em que está mais interessada em desviar o assunto das denúncias contra Jair Bolsonaro (PL).