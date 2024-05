Os embalos de Sarto e Evandro no sábado à noite

Foto: Thais Mesquita, em 25/10/2021 EVANDRO Leitão e Sarto antes do grande cisma de 2022

A noite de sábado foi animada na política de Fortaleza, ao menos nas redes sociais. O clima era de quase Dia das Mães. Evandro Leitão (PDT) estava bem ativo nas redes sociais. Gravou vídeo no qual bateu duro na taxa do lixo. Disse que a cidade nunca esteva tão suja e a taxa não representou qualquer benefício à população. Na quinta-feira, Evandro havia sido entrevistado na série com pré-candidatos na Rádio O POVO CBN. Ao final, conversou com o colega Carlos Mazza e disse que o fim da taxa será uma das primeiras medidas a adotar. Pouco depois, Evandro ainda compartilhou vídeo do O POVO, com informações da excelente reportagem de Kleber Carvalho, que constata a redução das viagens de ônibus em Fortaleza, com o consequente aumento do tempo de espera. Então, o prefeito José Sarto (PDT) respondeu.

O pedetista gravou também vídeo no qual se refere ao petista como “esse deputado hipócrita, esse Leitão”. Fala da aprovação do aumento, em tempo recorde, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no começo do governo Elmano de Freitas (PT). O prefeito salientou que a medida aumentou o preço “de combustíveis e tudo que tem no supermercado”.

O sábado à noite tem sido ocasião para altercações entre Sarto e Evandro. Na véspera do encontro do PT, que escolheu o presidente da Assembleia Legislativa para ser candidato, o deputado reagiu a declaração do prefeito de que Fortaleza é rebelde e não aceita hegemonia. Evandro disse que a administração municipal é ruim e não estabelece parceria com o Estado por “picuinha”.

Sarto respondeu: “Alinhamento bom é o que eu aprendi desde pequeno: ter a casa arrumada e as contas em dia. É como funciona a Prefeitura de Fortaleza. O contrário do Governo do Estado e do Ministério da Educação, que devem a fornecedores e atrasam pagamento até de transporte escolar”, disse o prefeito. Ainda usou a hashtag com a frase: “Vai ver se eu to na esquina Leitão”.

Evandro disse ser “deboche com a população de Fortaleza” dizer que a Prefeitura está com a “casa arrumada”. “Ainda me pede que “vá ver se está na esquina”. Está cada vez mais difícil, prefeito, com as ruas esburacadas e cheias de lixo, apesar dos milhões arrecadados com a taxa do lixo que o senhor criou”, afirmou o petista.

Estilos

Na noite de 21 de abril, Evandro e Sarto trocaram críticas com posts escritos. Neste sábado, já avançaram para o vídeo. Em estilos diferentes. O de Evandro tem trabalho de edição, vários recursos e uso de teleprompter. O de Sarto é informal, com ambiente coloquial ao fundo e como se gravasse um vídeo selfie — embora com a imagem estável demais para ele próprio estar segurando. A fala também flui mais natural. Dá a impressão de que ele viu a publicação de Evandro, pegou o celular e resolveu gravar. Está longe de ser tão simples. A essa altura, os pré-candidatos não fazem movimentos ao acaso. As opções estéticas são decididas estrategicamente.

É até pouco

A pesquisa Quaest divulgada neste domingo mostra que 35% dos entrevistados acredita que houve fraude no resultado da eleição presidencial de 2022. Já 56% responderam não crê em fraude nas urnas eletrônicas. Sabe de uma coisa? Diante de toda a propaganda bolsonarista para desacreditar as urnas, uma candidatura que teve quase a metade dos votos válidos, eu acho até pouco o percentual dos que caem nessas teorias estapafúrdias. O histrionismo bolsonarista faz tanto barulho que consegue fazê-lo parecer maior do que de fato é.