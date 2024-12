Chance de Izolda ir para o TCE esbarraria em prazos

Foto: FERNANDA BARROS Izolda Cela, ex-secretária executiva do MEC e ex-governadora do Ceará

A coluna informou que a ex-governadora Izolda Cela (PSB) tinha desejo de ser indicada para a vaga em aberto no Tribunal de Contas do Estado (TCE), para a qual a escolhida foi a secretária Onélia Santana.



Porém, no governo, o entendimento é que as articulações para o preenchimento da vaga se iniciaram muito antes de Izolda poder ser cogitada.

A ex-governadora ficou como secretária executiva do Ministério da Educação até o fim de maio, quando saiu para ser candidata a prefeita de Sobral. A vaga no TCE foi aberta, de forma inesperada, com a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, em 16 de junho.

Então, as conversas e movimentações para ocupação da vaga já começaram ali. Àquela altura, Izolda não era uma possibilidade. Ela seria candidata a prefeita de Sobral. Na base governista, o entendimento era de que ela seria eleita — o vitorioso acabou sendo Oscar Rodrigues (União Brasil).

Até então, o projeto do grupo para Izolda era a Prefeitura de Sobral.

Depois do resultado eleitoral de 6 de outubro, quando então ela se tornaria uma opção factível, os entendimentos já estariam avançados. Por essa razão, conforme fonte do governo, a possibilidade de Izolda ser indicada ao TCE não chegou a ser discutida.