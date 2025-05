Impacto no Ceará da relação estremecida com o PDT

Foto: FÁBIO LIMA CARLOS Lupi dá as cartas no PDT

As fraudes descobertas no INSS levaram à saída de Carlos Lupi da Previdência, embora o PDT tenha preservado o comando do ministério. Saídas de ministros, ainda mais por causa de denúncias, costumam causar solavancos na relação entre governo e o partido que indicou. Quando o ministro em questão era o principal dirigente do partido, a coisa se complica mais. Por ora, o PDT segue na base do governo Lula, mas houve estremecimento. Haverá impacto para o partido no Ceará.

O Estado tem a relação mais conflituosa entre PDT e PT no Brasil, desde 2022. Há Ciro Gomes como fator de tensionamento. Roberto Cláudio preside a legenda em Fortaleza e é pré-candidato a governador pela oposição no ano que vem. Lidera a bancada de deputados estaduais que ficou no partido, na oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). O mais provável é que deixe o partido no ano que vem — ou era. Até lá, seja como for, é uma das vozes mais relevantes entre os pedetistas.

Em Fortaleza, o partido entrou na gestão Evandro Leitão (PT). No Ceará, houve sinais de aproximação com a gestão Elmano de Freitas (PT). Mas, a novidade em relação a Lupi torna improvável qualquer movimento para deixar hoje o partido mais perto do PT. Ele era o principal elo entre o PDT e o PT. Por mais que o substituto seja um pedetista que era o número dois de Lupi, não é a mesma coisa.

A saída de Lupi, assim, dificulta qualquer movimento de aproximação com as administrações petistas no Ceará e dá fôlego à ala oposicionista dentro do partido.

O poder público e o show de Lady Gaga

O show de Lady Gaga em Copacabana foi o acontecimento do fim de semana. A polêmica sempre retorna e remete a um tema do qual gosto bastante, como o leitor contumaz há de ter notado: gasto do poder público com shows. Trata-se de tema que costuma provocar demagogia em profusão. Verdade que há muitos abusos, políticos que usam contratações de artistas — não sujeitas a licitações e de valores subjetivos — de forma suspeita, no mínimo. Alguns escândalos já foram descobertos, inclusive. Mesmo de forma regular, há gastos exorbitantes e inversões de prioridade.

Entretanto, muitas vezes, investir em ações públicas de lazer se justifica, sim. Inclusive as de grandes proporções. Alguém tem dúvida de que o show do fim de semana foi um baita negócio para o Rio de Janeiro? Que deu um baita retorno? Muita gente, mesmo,deslocou-se para assistir à apresentação. O comércio, a rede hoteleira, os restaurantes, serviços de transporte. Sem falar do ganho de imagem. O Rio de Janeiro se fortalece como destino turístico, para além de quem viajou agora. É um impulso para viagens futuras.

Obviamente é um exemplo extremo. Quase nenhum espetáculo tem potencial parecido de gerar receitas. Talvez o da Madonna, em Copacabana mesmo. Porém, raríssimos seriam tão caros. O mesmo show em um lugar como Fortaleza, por exemplo, teria apelo enorme. Mas talvez não no patamar de Copacabana.

O que chamo atenção para esse exemplo, extremo, é que não acho que caibam verdades absolutas ou demagogias rasteiras sobre esse tema. Mesmo um show caríssimo pode se pagar, com sobras.

Os gestores públicos também erram feio.Muitas vezes falta transparência nos gastos e o retorno é calculado de forma genérica, pouco detalhada. Muitas vezes, números são superestimados, quando não parecem chute.