Continuidade no PT, mas o cenário é outro

Foto: Thays Maria Salles/ O POVO Conin deve ser reconduzido, sob as bênçãos de Guimarães

Acordo entre caciques no PT Ceará encaminha a provável reeleição de Antônio Alves Filho, o Conin, como presidente do partido que comanda o Estado e dezenas de Prefeitura, inclusive a Capital. O comando da sigla segue assim com o grupo do deputado federal José Guimarães, assim como tem sido há mais de 30 anos. Dessa vez, entretanto, o cenário é diferente.

Surgiu outra força relevante no partido, o chamado Campo Popular, que reuniu personagens antes dispersas e busca se impulsionar a partir do alinhamento com o governo Elmano de Freitas e com o ministro Camilo Santana. Houve muitas filiações ao partido, de forma que há uma configuração interna que ficará clara na eleição interna. Insinuou-se até a chance de o domínio de Guimarães ser ameaçado se a coisa não fosse bem conduzida. O acordo, por fim, deve confirmar Conin sem susto, com a manutenção do grupo à frente do partido — mesmo que haja a candidatura do Campo de Esquerda, da vereadora Adriana Almeida.

A principal novidade é que Guimarães precisou negociar e articular com Elmano e Camilo. Antes, o grupo decidia praticamente sozinho. Mas, hoje o partido é governo, de uma forma que não era com Camilo. O hoje ministro da Educação se elegeu por causa da força do antecessor, Cid Gomes (PSB). Àquela altura, era mais alinhado aos Ferreira Gomes que ao próprio PT — em 2018, defendeu Ciro Gomes candidato a presidente e Fernando Haddad de vice, enquanto o partido ainda insistia na tese de Lula candidato.

Agora é diferente. Elmano é um governador 100% petista e tem Camilo como ministro de Lula e como líder político mais influente do Estado. Mas, Guimarães ainda tem a maioria do partido no Ceará e tem a interlocução na cúpula nacional. Camilo é ministro, mas sofre resistências em setores do PT. De todo modo, a hegemonia de Guimarães hoje passa pela capacidade de entendimento e costura com Camilo e Elmano. E a nenhum dos dois, tampouco, interessa bater de frente com quem já liderava o partido em tempos menos alvissareiros.

Efervescência petista

No podcast Jogo Político nessa segunda-feira, 12, o colega Guálter George bem salientou o quanto essa dinâmica interna, essas disputas — que muitas vezes dão a impressão de divisão e bagunça — são uma virtude do PT. As decisões de cúpula acontecem, e cada vez mais, mas precisam ser submetidos a processos entre os filiados. Isso mantém o partido vivo, apesar de tantas crises. A rigor, a vida interna do PT já esfriou bastante. A militância fundadora envelheceu e as novas gerações têm história, formação, ritmo e relação com as bases muito diferentes. O partido passou muito tempo sem eleição interna. Certa vez ouvi de Geraldo Accioly, petista de longa data, que o PT do Ceará substituira as dinâmicas internas de base pela organização em torno dos mandatos, principalmente de deputados federais. Agora no poder em vários níveis e mais do que nunca, o risco de a legenda passar a orbitar os cargos é enorme. Mas, o poder acaba e o partido periga ir junto. Basta ver o PSDB.

O PSDB foi alvo colateral da Lava Jato. O foco era o PT. Mas o PSDB atravessou de forma muito pior, acabou muito mais combalido, com sequelas mais graves, aparentemente letais.

É preciso saber brigar

Esse negócio de vida partidária não é simples. Agitação existe quando há divergências, mas saber mediar conflitos pode ser muito complexo. O PSDB se perdeu nas muitas disputas internas, em fazer prévias para escolher candidato e não respeitar o resultado. O MDB também é um partido com muitas divisões internas e quase sempre que tentou tomar decisões de caráter nacional, houve briga. O PDT do Ceará é o exemplo mais próximo de divisões internas que implodiram uma força política.