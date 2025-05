Roberto Cláudio inicia movimentos

Foto: Aurelio Alves Roberto Cláudio pode ser o candidato da oposição

A saída de Roberto Cláudio do PDT é o passo seguinte da série de encontros públicos iniciados em fevereiro. O processo, a rigor, começou no segundo turno de 2024. As conversas de bastidor são contínuas. Os passos se intensificaram no começo de maio, quando Ciro Gomes (PDT) se encontrou com opositores. Depois foi a vez de André Fernandes (PL), principal líder do campo conservador no Ceará. Houve fotos emblemáticas, declarações significativas. Porém, gesto concreto, o de Roberto Cláudio provavelmente é o primeiro realmente significativo para 2026 no Ceará.

Não precisava ser agora. O prazo para filiação é abril do ano que vem. Ele se desfilia neste momento, primeiro, como diz, para ficar mais livre: ele para se aliar aos conservadores, o PDT para se recompor com os governos em nível local.

Roberto também fica livre para os próximos movimentos da oposição, que tendem a se intensificar nos próximos meses, com ele como opção mais provável para ser candidato.

Cabeto e os simbolismos

Por falar em oposição, o encontro com Dr. Cabeto, na quarta-feira, 28, tem simbolismos. Ele não apenas foi secretário da Saúde do Estado. Estava no cargo no momento delicadíssimo da pandemia de Covid-19. Foi importantíssimo na condução e foi para a linha de frente, nas lives semanais. As brigas que comprou evitaram, inclusive, erros graves. Em 2022, ele já chegou a ser escolhido candidato a suplente de senador na chapa de Amarílio Macedo, pelo PSDB. No entanto, seguiu-se uma briga judicial que tinha de um lado Tasso Jereissati e do outro Chiquinho Feitosa, atualmente no Republicanos. No fim das contas, o PSDB ficou sem chapa e sem lado na disputa.

Cabeto no governo

O ex-secretário falou de dificuldades enfrentadas na época da pandemia. Algumas ficaram públicas desde a época. O governo chegou a baixar decreto para autorizar a retomada de atividades econômicas muito antes do que viria a se concretizar de fato. Na época, o secretário brigou internamente e venceu. Falou também de outras dificuldades. Desde a saída da secretaria, ele é crítico do que tem sido feito. Contesta a condução do hospital da Uece, concebido quando ele era secretário. E bateu na transformação do José Martiniano de Alencar novamente em hospital da Polícia Militar. A extinção da Funsaúde é criticada há bastante tempo por ele. Também aponta retrocesso na regionalização da saúde.

Pode-se gostar de Cabeto ou não, mas é difícil negar que ele conhece do assunto saúde.

As novas companhias de Cabeto

O que chama atenção na presença de Cabeto no encontro da oposição é o fato de, ao mesmo tempo em que reclama de apoio insuficiente às medidas contra a Covid-19 dentro do governo quando era secretário, ele se reunir com opositores profundamente críticos àquelas ações. Gente que não apenas questionava a necessidade e a eficácia da vacinação. Parlamentares tentaram invadir hospital para filmar leitos, que desconfiavam que estariam vazios. Inclusive gente que esteve agora na reunião com Cabeto na Assembleia. O então secretário chegou a ser acusado de pressionar médicos a falsificar atestados de óbito, ao colocar Covid-19 como causa de mortes que supostamente não teriam a ver com a doença. É um negócio muito sério. E Cabeto estava reunido com aliados de primeira hora de quem fez esse tipo de denúncia.

Cabeto se queixa de apoio do governo a suas políticas e acredita que terá respaldo daqueles com quem se reúne agora? Como se diz, pode ir da frigideira para o fogo.